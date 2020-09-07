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小七強攻數位「會員數衝上900萬！」　OPEN POINT 1點抽百萬名車

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▲7-ELEVEN為感謝900萬會員，祭出OPEN POINT 1點成金抽VOLVO百萬名車吸客。（圖／統一超提供）

▲7-ELEVEN為感謝900萬會員，祭出OPEN POINT 1點成金抽VOLVO百萬名車吸客。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

為擴大會員數，建構跨界生態圈，統一超商今（7）日宣佈旗下預購平台首次攜手歐洲豪華車廠VOLVO，於全台超過5,800家門市24小時提供指定合作車款資訊，而為感謝900萬名超商會員，即日起至10月4日止，只要1點OPEN POINT點數，就有機會將價值159.9萬元起的VOLVO XC40 T3的進口豪華名車開回家。

統一董事長羅智先日前表示，零售業未來決勝關鍵仍在於商品和服務，數位為助攻的利器，集團自七月起推出OPEN POINT會員兩大新策略，包括「多通路積點」，首波通路加入康是美、統一精工速邁樂加油中心，並跟進兩大支付業者街口支付與LINE Pay「1點當1元現金折抵」，衝刺目標會員數上看千萬人次。

請繼續往下閱讀...

統一超商今天宣佈，7-ELEVE預購平台首次攜手歐洲豪華車廠VOLVO，民眾自即日起至門市登錄預約鑑賞最新車款XC40 T3，購車即享有專屬車款優惠方案還能獲得5000元7-ELEVEN禮券，成為民眾最便利的購車諮詢平台。

7-ELEVEN表示，今年與遊艇、哈雷機車合作預約鑑賞服務，架構全新商品預售模式與購物體驗，更進一步與歐洲豪華車廠VOLVO，打破門市坪數限制，嘗試和各種不同型態的業者合作，跳脫一般民眾對於便利商店販售及服務的既定印象，在有限的空間中，創造更豐富的體驗，持續打造被消費者倚賴的服務平台。

另外，為讓民眾輕鬆入主源自北歐豪華的都會休旅車，即日起至10月4日止推出「7-ELEVEN x VOLVO XC40 T3獨家購車方案」，消費者只要透過以下步驟就能完成購買：一、透過門市了解VOLVO 合作指定車款訊息，二、上網登錄資料，三、VOLVO經銷商派專人聯繫消費者並預約賞車，四、簽立訂單，五、領牌，即可獲得5,000元7-ELEVEN禮券。

依據財報，統一超因持續推出創新店型、規劃7-ELEVEN DAY促銷、三倍券優惠等活動，超商本業穩定成長，累計今年前七月營收達1,476億元，年增0.1%。

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