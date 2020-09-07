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中芯傳將遭美制裁　瑞信：台積電、聯電有望受惠轉單

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▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際傳將遭美制裁。（圖／CFP）

文／中央社記者吳家豪台北7日電

外傳美國考慮制裁中國大陸晶圓代工廠中芯國際，瑞信分析師今天表示，中芯在晶圓代工產業市占很低，若被制裁，雖然中國半導體市場可能短期受影響，仍可轉單給台積電、聯電等台廠來彌補空缺。

外媒報導，因懷疑中芯國際與中國軍方有關聯，美國政府正考慮將其列入貿易黑名單。中芯國際5日發聲明否認，稱與中國軍方毫無關係。

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對此，瑞信台灣證券研究主管、亞洲半導體分析師艾布蘭（Randy Abrams）今天出席瑞信亞洲科技論壇線上媒體問答時表示，中芯在晶圓代工產業市占相當低，比較成熟的技術是在40奈米以上，占中芯營收約90%。如果中芯真的被美國制裁，主要可能影響周邊產品的晶片，例如影像或電源管理相關晶片。

艾布蘭認為，如果中芯被美國列入黑名單，短期內中國半導體市場確實會受到影響，但還有其他中國晶圓廠例如華虹、華力可以彌補中芯空缺。在台灣還有台積電、聯電等晶圓代工廠，今年以來也有發展中國業務，若中國半導體廠商真的受到美國制裁，可以轉單給台廠來彌補空缺。

談到中國產業本土化趨勢，艾布蘭說，不管是晶片或硬體、科技零組件的本土化，中國都希望盡可能降低對美國依賴度。例如在高效能電腦運算，中國自知發展比較落後或不完整，希望讓本土有更完整供應鏈，降低對外部依賴。中國科技企業也透過在國外掛牌等方式取得更多資金，不斷擴大資本支出，讓產業供應鏈更加本土化，一方面降低對美國依賴度，另一方面盡可能自給自足。

艾布蘭也提到，全球半導體產業可能在2021年上半年出現庫存修正，因為先前受到新冠肺炎疫情影響，廠商把庫存拉得很高，晶圓廠產能利用率也維持在高點，即使接下來庫存維持穩定，也可能對市場或產業造成影響。

他說，假設今年下半年疫情二度爆發，可能導致原本預計發表的新產品延後上市，此時廠商也需要消化庫存。不過庫存修正時間約需2季，影響相對較小。

瑞信亞洲太區科技研究部門主管尼堅（ManishNigam）指出，影響半導體庫存其中一個因素是華為問題，但華為造成的影響預期在明年上半年將慢慢消散，原因是到了明年上半年應該會看到全球和中國經濟開始復甦，加上5G手機或其他產品陸續上市，有望進一步帶動經濟發展。

尼堅說，影響庫存的第二個因素是疫情，瑞信認為，除非疫情完全消失或獲得控制，讓整體供應鏈或經濟恢復正常，否則企業普遍希望手中庫存稍微拉高一些，特別是關鍵零組件或主要大廠供應的晶片。關於庫存這件事，瑞信認為是需要觀察的風險，但不必過度憂慮。

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