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鴻海捐贈100萬片「MIT口罩」　力挺新北市政府防疫

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▲鴻海科技集團捐贈100萬片口罩予新北市政府，由汪用和協理代表集團接受侯友宜市長親自表揚。（圖／鴻海提供）

▲鴻海捐贈100萬片口罩，由協理汪用和（右）代表集團接受新北市長侯友宜（左）表揚。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（7）日宣布，以實質行動支持第一線防疫工作人員，捐贈100萬片在新北市土城廠區內的MIT自產口罩予新北市政府，力挺地方政府所需的防疫必備物資，獲得新北市長侯友宜親自感謝表揚。

鴻海表示，自口罩產線建立以來，即全力配合政府徵收，現在則在有自由餘額可供運用下，與新北市政府攜手推動防疫工作，以因應接下來秋、冬季可能迎來的第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，更盼疫情早日平息。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，任職新北市長以來，最重視的就是「安全」，沒有安全就沒有一切，更沒有後面的「居」、「樂」、「業」，這次感謝鴻海公司捐贈口罩，為新北市提供安全、安心、安居的保護。

鴻海指出，這次捐贈的100萬片口罩，將由新北市政府統一調度，為在公共場所為民眾服務的第一線公務人員提供更充沛的口罩防護，首批口罩已在9月1日陸續交付給消防局、環保局，提供給第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用，後續物資將交付給衛生局以及教育局，支持防疫現場工作人員和校園防疫的戰備物資。

鴻海分享，今年初新冠肺炎疫情爆發後，鴻海2月即啟動自製口罩產線規劃，從機台設計、模具開發組裝到3月試產認證完成，這期間除感謝經濟部工業局、衛福部食品藥物管理署及紡織研究所協助指導，做為地方大家長的新北市政府更是不遺餘力地予以支持，協助鴻海可以在短時間內加入「口罩國家隊」，為防疫工作盡心力。

鴻海說明，配合政府徵收以來，鴻海自產口罩備受各界好評，而秉持「取之於社會、用之於社會」理念，隨著6月疫情暫且趨緩，政府對於口罩改採「定量徵用」政策，鴻海即針對可調配產能額度，除了提供集團內員工登記領取使用外，也先後捐贈14萬片口罩給廠區鄰里及全台10個社福團體，讓罕病、獨居長者不用再費心搶購口罩。

鴻海強調，為落實企業公民的責任，鴻海身為「口罩國家隊」的一員，除了繼續提供政府口罩徵收的服務外，公司也將持續規劃回饋社會的方案，為防疫工作提供更多實質性協助。

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