對等措施！　駐陸外媒簽證效期大縮水1年變2個月

▲中國外交部發言人華春瑩表示，美國對中媒進行政治迫害。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

北京當局對駐中國的美國新聞工作者施行了新的簽證限制，通常以一年為效期的記者簽證，縮短為2個月，更可能隨時取消臨時媒體證以及其他相關簽證。美國國務院6日表示，外交官最近已被中國政府告知即將對記者採取的措施，北京所宣稱的對美媒的「對等」舉動是報復。

根據《CNN》報導，上周在中國申請定期更新記者證的部份美國記者，不但遲遲未收到新證，還收到一則通知，請他們先於採訪時攜帶通知函與過期記者證，作為臨時記者證。駐中外媒記者的簽證和記者證是綁定的，因此簽證也會同時更新，但有效期限從一年縮短為僅僅2個月。

中國當局更明確表示，可以隨時取消臨時新聞證件以及與之相關的簽證，使這些外媒記者陷入極大的不確定性。《CNN》發言人證實，「我們在北京的一名記者最近獲得了有效期為2個月的簽證，而不是先前的12個月，但我們將持續與地方當局合作，以確保我們能於中國當地繼續存在。」

▲美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）指出，中方增加對外媒限制會惡化中國媒體環境。（圖／達志影像／美聯社）

《CNN》的駐中記者記者卡佛（David Culver）被中國官員告知，新的簽證限制與他的報導無關而是對川普政府對待駐美中國記者的一種「對等措施」。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，「北京的行動一次次證明（執政的中國共產黨）害怕獨立與調查性的媒體報導，美國當然擔心這些行動會惡化中國的媒體環境。」

對此，中國外交部發言人華春瑩在3日例行新聞發布會上指出，中美之間媒體問題的本質是，美方出於冷戰思維和意識形態偏見，對中國媒體進行政治迫害及打壓，「如果美國繼續走錯路，中國別無選擇，只能做出合理、必要的反應來堅定維護權利。」