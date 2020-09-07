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遭老樹砸中！強颱海神襲日　福岡雉琴神社「正殿全毀」

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▲▼雉琴神社。（圖／取自雉琴神社官網）

▲雉琴神社受災前樣貌。（圖／取自雉琴神社官網）

記者王佩翊／編譯

強颱海神登陸日本，目前各地紛紛傳出災情，宮崎市更有4人疑似遭土石流掩埋失蹤。福岡縣系島市雉琴神社旁的一棵多年老樹6日晚間遭到強風吹倒，連根拔起砸在神社本殿以及從拜殿往外延伸的階梯，導致神社內部多處損壞。神社人員表示，這是該神社有史以來面對的最大的災情，可見海神的威力之猛。

根據《日本放送協會》報導，強颱海神席捲日本各地，福岡縣系島市的雉琴神社6日晚間至7日凌晨傳出老樹遭吹倒的意外發生。這棵種在神社旁的老樹被強風連根拔起，砸落神社正殿。除了雉琴神社正殿嚴重倒塌，從正殿通往拜殿的階梯也被倒塌的老樹壓壞。

神社工作人員難過表示，「自我有記憶以來，神社從來沒有遭遇過這麼大的災情。這個神社對我們當地人而言，是很重要的精神支柱，我的腦子現在完全無法思考。」

根據統計，強颱海神已經造成福岡縣內5人受傷，系島市有一名男子更因被強風吹來的破碎玻璃砸中，導致頭部與手臂受傷，當場被送醫急救。

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