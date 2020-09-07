遭老樹砸中！強颱海神襲日　福岡雉琴神社「正殿全毀」

▲雉琴神社受災前樣貌。（圖／取自雉琴神社官網）
記者王佩翊／編譯
強颱海神登陸日本，目前各地紛紛傳出災情，宮崎市更有4人疑似遭土石流掩埋失蹤。福岡縣系島市雉琴神社旁的一棵多年老樹6日晚間遭到強風吹倒，連根拔起砸在神社本殿以及從拜殿往外延伸的階梯，導致神社內部多處損壞。神社人員表示，這是該神社有史以來面對的最大的災情，可見海神的威力之猛。
根據《日本放送協會》報導，強颱海神席捲日本各地，福岡縣系島市的雉琴神社6日晚間至7日凌晨傳出老樹遭吹倒的意外發生。這棵種在神社旁的老樹被強風連根拔起，砸落神社正殿。除了雉琴神社正殿嚴重倒塌，從正殿通往拜殿的階梯也被倒塌的老樹壓壞。
卵を買いに出かけて小さな物産屋に来たら隣の神社に人がたくさん？⛩…え！糸島の何処かの神社が半壊したと友人から連絡来てたのですがまさか雉琴神社とは…‼︎ pic.twitter.com/4yb1x9XCCI— 飯田 晴子 (@kamo2010kamo) September 7, 2020
神社工作人員難過表示，「自我有記憶以來，神社從來沒有遭遇過這麼大的災情。這個神社對我們當地人而言，是很重要的精神支柱，我的腦子現在完全無法思考。」
根據統計，強颱海神已經造成福岡縣內5人受傷，系島市有一名男子更因被強風吹來的破碎玻璃砸中，導致頭部與手臂受傷，當場被送醫急救。
糸島で唯一ヤマトタケルをお祀りしてる雉琴神社 pic.twitter.com/YKRib46EfR— 飯田 晴子 (@kamo2010kamo) September 7, 2020