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有趣到不讓你睡！歷史老師「扮阿拉伯人」穿越時空　學習變更真實

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▲▼日本高中歷史教師佐野浩打扮成阿拉伯人，教授伊斯蘭世界史。（圖／翻攝自withnews）

▲日本高中歷史教師佐野浩打扮成阿拉伯人，教授伊斯蘭世界史。（圖／翻攝自withnews）

記者羅翊宬／綜合報導

在台灣，國高中的歷史教育大多建立在背誦上，千篇一律的教條式教科書，往往難以讓學生在課堂上對歷史產生興趣；然而日本一位41歲的高中老師，卻利用他所學的特殊語言專長、搭配民族傳統服飾，打扮成充滿濃厚中東情懷的阿拉伯人，輕鬆讓學生「深入其境」。

根據日媒《withnews》報導，今年41歲的佐野浩為任職於綺玉縣東松山市東京農業大學第三高等學校的歷史老師。今年新冠肺炎（COVID-19）爆發後，日本實施遠距離教學，他穿著一襲白色阿拉伯傳統服飾、戴著紅色頭巾進行線上授課，遠遠一看還會錯認為出身自中東的外籍教師，影片放上Youtbube等網路平台後馬上引起各界轟動，大讚真的是「太有心了」。

據悉，佐野浩熟稔阿拉伯文與土耳其文，專門研究鄂圖曼土耳其帝國，且熟悉當地歷史與文化，而該套白色阿拉伯傳統服裝也是在敘利亞買的。當佐野浩穿上這襲阿拉伯服裝後，學生反而更能深入瞭解、融入當地文化，迅速掌握基本的中東歷史脈絡。

▲▼佐野浩讓學生模仿達文西名畫《最後的晚餐》（圖／翻攝自withnews）

▲佐野浩讓學生模仿達文西名畫《最後的晚餐》（圖／翻攝自withnews）

報導指出，佐野浩為了不讓學生們對於歷史課的記憶只侷限在死氣沉沉的教科書裡，特地建議學生們依照達文西《最後的晚餐》、林布蘭《夜巡》，利用教室課桌椅擺出相似情景與位置，再讓學生們模仿畫作裡每個人物誇張的動作，令人讚嘆其對歷史教育的獨創性。

學生們對此紛紛表示，「原本學校關閉頓時讓我失去目標、專注度下降，但看了（佐野）老師的影片後再次重拾學歷史的興趣」、「才第一次上課就被如此活潑的氣氛吸引住了。」

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