　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

友邦宏都拉斯「35歲財政部長」確診！才上任不到3周　推文曝病情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宏都拉斯財政部長米登斯（Marco Midence）。（圖／翻攝Twitter@Ministro_SEFIN）

▲宏都拉斯財政部長米登斯（Marco Midence）在推特上證實自己染疫。（圖／翻攝Twitter@Ministro_SEFIN）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情仍在全球蔓延，我國友邦宏都拉斯又傳政府高層染疫。35歲的財政部長米登斯（Marco Midence）於8月20日才被任命，未料不到幾周時間，就不幸確診。

米登斯6日在推特上表示，「我今天發現，我的新冠肺炎檢測結果是陽性」。他說，由於症狀「輕微」，將會持續居家隔離並遠距辦公，「我將持續執行我所負責的計畫與行動」。

中南美洲是全球疫情熱點之一，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）於6月也確診，就連妻子與2名助手也染疫。但他當時表示，自己症狀輕微，居家隔離期間仍會遠距辦公，處理國事。

根據約翰．霍普金斯大學即時數據，截至台灣時間9月7日下午2時35分左右，全球累計2,710萬5,151起確診病例，88萬3,342人染疫死亡。其中，疫情最嚴峻的前三個國家依序為美國、印度與巴西。

►理膚寶水零負評修護霜超特賣！還不快囤貨

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
恆述法師怒「張菲、費玉清毀我形象」姊弟撕破臉：應給我財產一成
快訊／宜蘭落海釣客再增1人！海上漂浮無生命跡象
快訊／阿嬌頭部重創傷勢照曝光！「破6cm大洞」縫數十針
恆述法師露面「秀土豪贈10克拉鑽戒」　還原斷聯費玉清原因
快訊／金錢豹擄2男虐殺　台中5惡煞羈押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

只穿1件泳褲！勇男「全身泡進冰塊裡」急凍2.5小時　打破世界紀錄

「罵陣亡美軍是魯蛇」醜聞選前發酵！　川普反駁慘遭福斯打臉

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

共軍中印邊境「二度受挫」！兩國防長將見面　盼從對峙熱點撤軍

衝刺砍警畫面曝！她「假裝繳械」又撿刀撲人　下秒遭連開4槍身亡

鑽研非裔歷史還出書！美國白人女教授自爆「假冒黑人」：騙了很多年

美非裔男被捕「面罩套頭」窒息亡…7警停職！市長怒控：局長瞞實情

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

川普否認種族主義問題　賀錦麗：是活在平行時空？

90分鐘連刺8人！英國伯明罕市區1死7傷　黑衣男身影曝光遭逮

雙腿被瞬間壓斷...他在樹下受困「100小時」　靠喝自己汗水獲救！

少女肚痛「挖出6kg毛髮團」　竟糾結成腸胃形狀…滴神秘黃液嚇壞醫！

有趣到不讓你睡！歷史老師「扮阿拉伯人」穿越時空　學習變更真實

遭老樹砸中！強颱海神襲日　福岡雉琴神社「正殿全毀」

友邦宏都拉斯「35歲財政部長」確診！才上任不到3周　推文曝病情

拒向陣亡美軍致敬…還帶走巴黎藝術品　川普超狂事蹟再一宗

資金告急！科威特財長警告：10月後國家發不出薪水

法國老翁氣「蒼蠅太吵」持電蚊拍追打...房子瞬間炸了！

中職／樂天桃猿3D超淨趴　第七代品牌新球衣登場

遼寧副省長獲「中國諾貝爾」科學大獎　獎金100萬美元

勞斯萊斯Ghost大改款風尚現身　850顆星光點亮移動女神

恆述法師斗內神豪是誰？　張菲姊親曝身份...放話復出「不穿袈裟」

京站11年來最強加碼！「週年預備慶」回饋達21%　10間新櫃進駐

北市228公園設「自由講台」專區！演說免申請...禁用擴音

受虐汪「換過4主人」不敢入睡！　新爸掌心拍肚...牠笑著闔眼

快訊／三重工安意外！男維修升降梯遭機械重壓　命危搶救中

信義房屋「讚聲」台東小農　16萬份平安米送千個社區

王晴窮到要吃土！　仍堅持做3善舉：最近看太多自私面孔，需要淨化一下

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

國際熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

韓人批台灣「貧民村」　陸網嗆：你有資格罵？

韋德齊訪問台灣　捷克總統：幼稚挑釁

球王出局　英隊長：主審為何沒先警告？

乾洗手爆炸　她燒成火人慘毀容

髮型師遭割喉　22歲女：她剪壞我頭髮

她乾洗手完點香氛蠟燭　「瞬燃成人體火球」

賓拉登擁「大量A片」恐怖指令藏片中

她用強力膠封私處　誣陷前男友下場曝

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功

更多熱門

相關新聞

尼泊爾返國染新冠　20多歲男家人無症狀

尼泊爾返國染新冠　20多歲男家人無症狀

一名20多歲男性2月至尼泊爾參加宗教活動，9月3日與友人一同返國，2天後才因發燒、頭痛、流鼻水、肌肉痠痛、腹瀉等症狀接受採檢，於今（7日） 確診新冠肺炎，指揮中心發言人莊人祥說明將其列為境外移入原因。

經濟部擬訂口罩「標示、流向和管理」三機制

經濟部擬訂口罩「標示、流向和管理」三機制

加利口罩退貨無需健保卡但須填「換貨單」

加利口罩退貨無需健保卡但須填「換貨單」

假MIT口罩「口誤」　指揮中心請關務署比對中

假MIT口罩「口誤」　指揮中心請關務署比對中

快訊／20多歲男赴尼泊爾參加宗教活動回國染疫

快訊／20多歲男赴尼泊爾參加宗教活動回國染疫

關鍵字：

宏都拉斯新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

野生「零負評女神」現洲際棒球場

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面