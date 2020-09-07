友邦宏都拉斯「35歲財政部長」確診！才上任不到3周　推文曝病情

▲宏都拉斯財政部長米登斯（Marco Midence）在推特上證實自己染疫。（圖／翻攝Twitter@Ministro_SEFIN）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情仍在全球蔓延，我國友邦宏都拉斯又傳政府高層染疫。35歲的財政部長米登斯（Marco Midence）於8月20日才被任命，未料不到幾周時間，就不幸確診。

Este día me enteré de que soy positivo por #COVID19. Mis síntomas son leves pero responsablemente me mantendré aislado en mi casa en la modalidad de teletrabajo.

Los proyectos y acciones bajo mi responsabilidad los seguiré ejecutando. — Marco Midence (@Ministro_SEFIN) September 7, 2020

米登斯6日在推特上表示，「我今天發現，我的新冠肺炎檢測結果是陽性」。他說，由於症狀「輕微」，將會持續居家隔離並遠距辦公，「我將持續執行我所負責的計畫與行動」。

中南美洲是全球疫情熱點之一，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）於6月也確診，就連妻子與2名助手也染疫。但他當時表示，自己症狀輕微，居家隔離期間仍會遠距辦公，處理國事。

根據約翰．霍普金斯大學即時數據，截至台灣時間9月7日下午2時35分左右，全球累計2,710萬5,151起確診病例，88萬3,342人染疫死亡。其中，疫情最嚴峻的前三個國家依序為美國、印度與巴西。

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