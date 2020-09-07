【黃寶慧】慧眼看天下／解放軍2050追上美國！？施孝瑋：造艦速度像「下餃子」！

新聞節目中心／綜合報導

美國國防部9月1號公布2020年《中國軍力報告》，在內文中警告中國大陸在印度洋以及其他地區所展現的「戰略野心」，也點出大陸力爭在2035年基本完成軍事現代化，到了2049年更要實現中華民族的偉大復興，使解放軍成為一流的軍事力量。報告強調，中國大陸已經擁有「全球最大的陸軍和海軍」，甚至很可能在本世紀中葉就會超越美國。軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中分析，美國這份報告有誇大之處。若說中國大陸已經擁有世界上最的陸軍和海軍，應該要加個引號強調是「除美國以外」。但施孝瑋也表示，中國大陸近年的軍事發展速度確實很嚇人，目前解放軍已經在打造第25艘052D型導彈驅逐艦，第8艘大型的055型飛彈驅逐艦也下水了。解放軍海軍的整體規模，已經接近一半的太平洋艦隊。而在幾年內，解放軍的艦隊數量還有望再倍增。雖然美國不只有太平洋艦隊，加上大西洋艦隊，毫無疑問，仍有解放軍3~4倍的軍力。但大陸解放軍堪比「下餃子」的造艦速度，卻引發美國擔憂。施孝瑋解釋，這種造艦速度，整體的規模、能量，甚至比美國二戰時，面對日本帝國海軍時的造艦速度、規模都還要更快、更大，也讓美國開始正視解放軍海軍所帶來的威脅。

此外，這份長達200頁的報告有160處都提到台灣。報告指出當前台海軍力失衡，台灣與中國大陸的軍力差距持續擴大。美方基於台灣關係法及六項保證，將會持續對台軍售，以確保台灣的自我防衛能力。同時也曝光了解放軍攻台，可能會採取的海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線。軍情與航空網站主編施孝瑋認為，解放軍對台灣來說已是一個很大的威脅。美國《中國軍力報告》附圖中就能看到，大陸飛彈範圍已經壓制到台灣的上空，若再加上有區域防空能力的軍艦，台灣的軍事優勢幾乎是零。而一旦台海真的開戰，解放軍各種地對地的飛彈將會迅速摧毀台灣重要的空軍基地以及雷達站台。在這個情況下，台灣如果沒辦法利用機動的防空雷達系統，重建整個戰場狀況，就會一直處於「挨打」的狀況。因此近年台灣軍方非常強調機動的雷達系統以及預警機，包括海上的軍艦，甚至想要引進神盾級的軍艦的原因都在此。

而美國五角大廈也在這份報告中，首次評估中國大陸的核彈頭的數量為「略超過200枚」。並預言在未來10年將至少增加一倍。對此，大陸國防部駁斥，這份報告充滿冷戰思維，是故意渲染「中國軍事威脅」。大陸官媒央視更嘲諷美國有7成議員都沒有出過國，這份報告的數據來源根本就是網路小說。但環球社評，似乎卻是嫌「略超過200枚」的核彈頭，這個數字太少，表示美國故意削弱大陸的核威懾力。軍情與航空網站主編施孝瑋也直言，這個數字確實報得太少，他個人認為，中國大陸的核彈頭應該有300多枚。雖然這樣看起來，中國大陸的核彈頭數量遠遠不及美國和俄羅斯，但大陸的的核武目標是擁有「核報復能力」，也就是昭告世界若是大陸遭受核武攻擊，大陸可是大有能力進行回擊。讓其他國家如美國，不敢輕易用核武器來威懾大陸。

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