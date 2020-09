雙腿被瞬間壓斷...他在樹下受困「100小時」　靠喝自己汗水獲救！

▲砍樹男雙腿被壓斷,受困長達4天。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州一名男子砍樹時雙腿不慎被樹壓住,就這樣受困樹下整整100多個小時,由於身邊沒有電話可以求救,受困期間便靠著吃植物以及昆蟲,甚至喝自己的汗水才幸運存活下來。

居住在雷德伍德福爾斯市(Redwood Falls)的59歲男子塞普萊查(Jonathan Ceplecha),上月27日獨自在住家後方小山中的森林砍樹時,突然被一顆砍落的橡樹給壓住導致腿斷,結果就這樣被困在樹下長達4天,家屬後來發現他沒有去上班而報警。

警方表示,當他們找到受困多天的塞普萊查時,對方竟然能冷靜回覆,自己大約被困了100個小時,「他知道自己的名字,而且意識非常清醒,他的反應令人驚訝」,最後花了2個小時才順利把人救出。

兒子邁爾斯(Miles Ceplecha)表示,父親除了雙腿被樹木壓斷,上半身也受了重傷,痛苦的他只能吃植物以及昆蟲果腹,並用自己的衣服收集雨水與汗水來補充水分,「為了讓自己保持理智,他每天把時間分為幾個小時,再把每小時分為5分鐘,透過禱告、冥想以及自己所發明的節奏來分散恐慌」,獲救進行手術後目前情況良好。



