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NIO股價暴漲472%　百度創辦人李彥宏重返億萬富翁

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▲▼百度執行長李彥宏 。（圖／CFP）

▲百度創辦人李彥宏重返億萬富翁行列。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

百度創辦人李彥宏的電動汽車初創公司NIO，自今年5月下旬以來上漲了472％，讓他重新加入全球億萬富翁行列。合肥地方政府在內的投資者在6月投入50億元人民幣（約新台幣210億元），成為NIO從谷底翻盤的契機。

據《富比士》報導，今年5月是NIO的轉折點，李彥宏在財務報告稱，第一季的銷售額超過了預期的人民幣13.7億元（約新台幣58億元），預測下個季度的收入和出貨量將增加一倍以上。蔚來汽車也不負期待，在第二季的交易量比去年同期增長了兩倍，達到創紀錄的10,331輛，營業額達37.2億元人民幣（約新台幣140億元）。

請繼續往下閱讀...

由此顯示出中國汽車市場在疫情後復甦的跡象；李彥宏的資產淨值也因蔚來汽車股價飆升，從5月底的5.724億美元升至目前的29億美元。

▲▼電動汽車充電樁。（圖／CFP）

▲中國電動汽車市場復甦。（圖為電動汽車充電樁／CFP）

上海諮詢公司Automotive Foresight的常務董事張耶爾說，「NIO今年表現良好，終於找到投資人，加快了新車的發布，也有繼續維持服務品質。」

其實NIO在5月前都還是一家沒有獲利的品牌，但投資者似乎願意接受虧損，看好未來潛力。NIO在8月時，將美國存託股票發行規模擴大了20％，以每股17美元的價格出售了 8850萬張股票。

諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）駐上海合夥人滕勇表示，市場對電動汽車公司的樂觀反應，將會為NIO資金的籌款活動鋪好道路。

根據中國汽車工業協會的數據，7月份消費者總共購買了9.8萬輛電動汽車，比去年同期增長了19％。

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