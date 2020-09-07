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OK超商生存關鍵曝光！整面牆壁都是「它」：單月40萬入袋

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▲▼迷你超商 。（圖／業者提供）

▲OK mart先前有推出迷你超商。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

7-11和全家在台灣的市占率高，相較之下OK超商的店面比率就少得多。一名網友日前發文詢問，OK超商的店面實在太少，基本上只有需要寄貨時，才會前往光顧，那既然如此，「OK便利超商存在的目的是？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「OK便利超商存在的目的是」為題發文，OK超商的市占率不高，許多民眾只有在寄貨時才會光顧，至於平常消費則會選擇隨處可見的7-11或全家。

請繼續往下閱讀...

接著原PO也提到，以寄件來說，OK超商對於包材的尺寸要求嚴格，所以有時候貨件不一定可以如期寄出；因此他就好奇，「OK便利超商存在的目的是？」

▲OK超商。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，OK超商存在的目的是什麼？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「開在一些很偏僻的地方讓懶人方便」、「成功嶺裡面有」、「開在一些工業區，市場和其他家不一樣」、「工業區之神」、「四大（超商）最好吃的茶葉蛋」、「不用排隊就是它的優勢」、「買一送一小確幸」、「有時候飲料優惠多，有種挖寶的感覺」。

此外，也有不少網友提到，「蝦皮買東西省運費」、「看過超大間的OK，牆壁整面全都是網購貨架，靠這就賺飽吧」、「寄貨、取貨的地方」、「免運取貨」、「運費免費」、「聽店長說，有些店賺包裹就飽了，一個月光包裹就賺40幾萬（元），東西都不用賣了」。

本站曾報導《OK超商沒特色？內行人曝「神祕優點」：茶葉蛋完封其他家》，文中就提到OK超商的服務態度佳，且時常推出促銷活動；更特別的是，OK超商的茶葉蛋也被大票網友推爆，「茶葉蛋滷很透、好吃」、「茶葉蛋四家最好吃」。

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