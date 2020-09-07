台積電一張43萬不貴　美媒三大理由：全球最重要公司

▲台積電。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

台積電（2330）製程技術領先全球，推升股價屢創新高，過去一年漲幅達85%，以今（7）日平盤價429元來看，等於現在一張台積電要價近43萬元，讓不少散戶認為太貴了，但美國研究機構日前提出三大理由指出，台積電作為全球最重要的公司，這個股價一點都不貴。

根據美國金融研究公司InvestorPlace指出，台積電是全球最重要的公司，主要是因為製程技術領先的優勢，創造台積電擁有這樣的地位，像是英特爾宣布7奈米延遲，但是台積電已經交付客戶超過10億個7奈米晶片，而且台積電的5奈米，良率甚至比7奈米更高。

請繼續往下閱讀...

InvestorPlace表示，台積電製程技術領先的關鍵在於對極紫外線（EUV）微影設備的掌握 ，而且全球的EUV設備安裝量，台積電就佔5成，所以即使台積電股價目前一張要價近43萬元，仍有三大理由說明，這個股價一點都不貴。

理由一、製程贏過地表所有半導體公司

InvestorPlace表示，台積電目前的本益比只有27，但股息收益率有2.11%，而且今年營收可望成長15％，就算受到疫情衝擊，第2季營收仍然年增34％，並且受到中美科技戰的影響，台積電高端運算晶片收入仍季成長12％。

理由二：中國大陸難以構成威脅

台積電創辦人張忠謀曾經說，台積電將是地緣政治家必爭之地。因為台積電在台灣，使得其處在美中關係的風口浪尖上。InvestorPlace認為，台積電的晶片製造領先地位，對台灣獨立性的重要，可能不亞於美軍的盾牌。

中國大陸正在努力消滅台積電的領先地位，用高薪聘請100名台積電工程師，將薪水提高250%。中國今年光是花在「晶片」上的努力，資本預算就達到67億美元，但是中國的半導體比台積電整整落後兩代，中國還在14奈米、12奈米努力，台積電已掌握7奈米的技術。

理由三：中國大陸難以取代台積電對美國的地位

台積電正在與川普政府合作，在亞利桑那州建立一個大型新工廠。 無論11月的大選結果如何，這項工作都可能會繼續進行，台積電董事長劉德音曾經談到，要與客戶保持親密關係，並網羅美國龐大的人才庫，顯示台積電處於優勢地位，這就是為什麼它的股價還會繼續漲。