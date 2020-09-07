國際奧會：明年「東京奧運」如期舉辦　要征服新冠肺炎

▲東京奧運延期至2021年7月23日。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

原定今年7月舉行的東京奧運，因為疫情順延至2021年，不過全球疫情至今未緩解，東京奧運最終的命運會如何也成為各界關注焦點。國際奧委會副主席柯茲7日鬆口表示，明年無論疫情如何，東京奧運都會如期舉行，「這將是一屆征服新冠病毒的奧運會。」

柯茲（John Coates）7日接受法新社訪問時指出，不管有沒有新冠肺炎，東京奧運會都會在2021年7月23日準時開幕，尤其這屆由日本主辦，本身就承載著海嘯過後重建和復興的主題，「現在，這是征服新冠病毒的比賽，是隧道盡頭之後的光明。」

柯茲補充，日本政府在奧運確定延期後沒有放棄，所有的主要場館、選手村都已經完工，是他看過準備的最充分的一屆奧運會；他也坦承，延期一年對保護場館、飯店重新簽約，確實都是艱鉅的挑戰，「所有贊助商和轉播權都必須延期。」

日本與國際奧委會官員組成的小組日前舉行了首次會議，柯茲指出，現在的主要工作是研究奧運會所需要的各種應變措施，「有些國家能控制疫情、有些則不然，因此我們的運動員將來自疫情控制地區，有些則來自無法控制的地區，總共206個團隊，日本正在承擔一項巨大的任務。」

日本《朝日新聞》最新民調指出，有30.7％的大型企業希望能夠中止舉辦奧運，另外22.4％的企業希望能夠延期。接受調查的企業指出，在新冠肺炎持續感染的狀況下，居民與觀光客的行動都被限制，不可能達到預期的經濟效果。

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