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台股12700點大關得而復失！電子權值股熄火　指數跌36點收12601點

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12601點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股上周五終場跌幅收斂，台股今 (7) 日開高後震盪，而晶圓代工股也受惠美國打算封殺中芯表現強勢，聯電直奔漲停，帶動指數穩守平盤上小漲格局，不過美國科技股電子期指依舊處於跌勢，使得電子股壓盤力道強勁，多頭無功而返，終場收在12601點，下跌36點或0.29%，成交量2149.51億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 426元作收、下跌0.7%；鴻海（2317）以 77.3元作收、上漲0.52%；股王大立光以3560元作收、下跌2.6%。

請繼續往下閱讀...

其他大型權值股除了鴻海、台塑化、台塑、南亞、台化上漲，中華電、富邦金收平盤外，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以鋼鐵類股漲幅最高，上漲4.39%；表現較差為光電類股，下跌2.54％。

台新投顧研究部副總黃文清表示，今日晶圓代工股受惠美國打算封殺中芯表現強勢，聯電直奔漲停，另外資金持續撤離高價電子股，轉向傳產、塑化、鋼鐵等低價股，不過台股自7月底以來屢次挑戰13000點失敗，高檔區間震盪盤整超過1個月，後市建議投資人可留意8月營收表現佳，業績表現好的個股做佈局。

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