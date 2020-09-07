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真心良品競賽加碼　勞動部：總採購前10名再分108萬庇護產品購物金

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▲▼勞動部勞動力發展署「真心良品-有購讚」採購競賽。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署網站）

▲勞動部勞動力發展署「真心良品-有購讚」採購競賽。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署網站）

記者邱倢芯／台北報導

中秋節要來了！勞動部勞動力發展署先前舉辦「真心良品-有購讚」採購競賽活動，提供128萬元獎勵庇護產品回饋購物金。目前這項採購競賽早鳥回饋即將額滿，不過若是在本次競賽中，累計採購金額最高前10名可依採購金額比例分配108萬元庇護產品回饋購物金！

事實上，這次發展署所舉辦的採購競賽自109年7月15日起至10月15日辦理採購庇護工場產品及服務競賽活動，提供128萬元獎勵庇護產品回饋購物金。

請繼續往下閱讀...

而在本次的活動當中，除登錄前100名單筆採購1萬元以上者，可獲2,000元早鳥庇護產品回饋購物金，累計採購金額最高前10名可依採購金額比例分配108萬元庇護產品回饋購物金。此外，公私單位參加本競賽活動各取前3名，將邀請至勞動部109年金展獎接受公開表揚。

有關庇護工場「真心良品-有購讚」採購競賽活動相關採購發票登錄、競賽排行榜、活動訊息及競賽結果公布等活動詳情公布於活動官網。競賽活動期間同時於「庇護工場—尋找真心良品」粉絲專頁（facebook.com/mindpointwda/）每日1則庇護工場產品及服務內容介紹資訊，歡迎公私單位及民眾多加選購。
「助振興，衝消費，送加碼」。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響衝擊國內經濟，勞動部為協助庇護工場振興營運，協助庇護員工穩定就業，已於109年7月3日公告補助每家庇護工場辦理產品或服務促銷費用最高20萬元，預計投入3,000萬元，由庇護工場依自有產品或服務特色，規劃買就送、試吃、贈品、優惠價、抽獎等促銷方式，推廣社會大眾購買庇護產品或服務。

另為鼓勵「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位參與行政院推動之振興經濟措施，訂定「多元就業開發方案及培力就業計畫執行單位參與辦理振興在地經濟措施獎勵計畫」，藉由行銷與促銷活動，活絡經濟消費，並持續創造失業者在地就業機會，預計投入4,000萬元，鼓勵多元培力執行單位推廣商品包括在地體驗遊程、伴手禮如鳳梨酥、手工餅乾等促銷優惠措施，希望能創造翻倍的銷售表現。

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勞動部勞動力發展署庇護工場真心良品-有購讚

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