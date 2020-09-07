最有錢／下班賺更大！斜槓投資靠3招加薪到10萬

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自己薪水靠投資賺起來！年輕護理師自學投資，不甘每月只能領3萬薪水，鑽研一套投資心法，讓他每月再從股市提領10萬元，她怎麼辦到的？讓這波漲勢成為你的神助攻，9月7日的《雲端最有錢》請到分析師陳威良、財經小鮮肉游庭澔、小資護理師余如盈，教你如何用投資脫離低貧族！

你是否羨慕或是怨嘆別人有富爸媽，一出生就輸在起跑點嗎？或是覺得生在22K的低薪環境，薪水永遠動不了？但別失望，人天分、家世、相貌本就生來不公平，但最公平的就是每個人都有24小時，只要你投入時間、認真鑽研，好好投資就可以幫你月月加薪，靠股票翻轉人生的不平等。坊間流傳「小資族20萬存股滾出資產4000萬」到底有可能嗎？傻傻存股真能讓小資男女每月加薪嗎？30K小資族怎麼快速有效率養大一桶金？股市衝萬點，賺錢不會只有公司的老闆，你也能從股市提款，不再窮忙。



而美股科技股下挫，連帶影響台股，蘋果股價重挫高達8%，市值1日蒸發將近1800億美元熱鬧滾滾，而台股摜破3道均線，下跌120點，周線翻黑，九月的台股我們必須居安思危嗎？根據統計，台股過去十年的9月行情，上漲機率高達六成，面板股、太陽能股帶旺漲勢。而美國到11月大選前，美股似乎會持續強勢一陣子，而全球股市以美股馬首是瞻，又加上資金狂潮，股市雖有動盪，但長期的漲勢不變嗎？所有精彩內容都在9月7日的《雲端最有錢》！