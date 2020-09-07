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葡萄王蟬花菌絲體、乳雙岐桿菌　加拿大發明展奪雙金1特別獎

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▲葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（7）日宣布，以兩件延緩老化作品參展「加拿大國際發明創新競賽」，獲得2金1特別獎的肯定，在少子化與高齡化趨勢雙雙走揚的高齡社會中，足見台灣產業的研發實力與延緩老化食品的高需求度。

葡萄王表示，全球每年約300萬人死於肺阻塞(COPD，Chronic Obstructive Pulmonary Disease)，已占全球死因第四位，對長者而言，慢性呼吸道疾病中，肺阻塞是最常見的老年呼吸道疾病。

請繼續往下閱讀...

葡萄王指出，研發團隊投入蟬花菌絲體研發迄今18年，以液態發酵及萃取專利技術，生產具特殊活性成分的蟬花菌絲體萃取物，並證實其具有預防並改善肺部的發炎，維持肺泡的結構完整，有防止肺阻塞的潛力，因此獲大會金牌獎肯定。

葡萄王分享，另以「具促進長壽基因並延遲老化的乳雙岐桿菌GKK2」取得大會金牌獎，並獲評審青睞頒發波蘭特別獎，顯示出該項發明技術獲多國學者專家的認同。

葡萄王研發團隊說明，乳雙岐桿菌GKK2是從嬰兒腸道所分離出，具抵抗胃酸及膽鹽溶解能力，使菌體能更穩定抵達腸道，還更能吸附於人體腸道上，進一步增進前肢抓力及改善學習記憶的效果。

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