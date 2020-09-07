鴻海、遠傳結盟共享魚肚　亞太電強攻漲停「逾18萬張委買單排隊」

▲左起為遠傳電信總經理井琪、亞太電總經理黃南仁。（圖／記者邱倢芯攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）、遠傳（4904）上週五（4日）宣布策略結盟，以亞太電（3682）股權與遠傳進行股份轉換，共同加速5G應用布局，雙方將在5G的魚肚「3.5GHz頻段」共頻共網20年，消息激勵亞太電股價今（7）日跳空漲停，還有超過18萬張委買單排隊等進場。

這次的合作，亞太電自2020年9月4日開始到2040年12月31日，並將用94.73億元，分攤遠傳在3.5GHz九分之二的成本，同時可取得遠傳3.5GHz九分之二的網路容量使用權，而遠傳會增資亞太50億元，私募5億股，取得11.58%股份。

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未來兩家電信公司的合作項目依法取得核准後，遠傳電信完成增資後，鴻海預計在2022年6月30日前，將持有的部分亞太電信股權與遠傳電信發行的新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電信股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳電信的股份約2.45%。

合作消息激勵亞太電今日開盤即跳空漲停，股價來到8.09元，截至10：00以前，還有超過18萬張委買單排隊等進場，而遠傳則漲逾1%，股價最高來到62.4元，至於鴻海則漲逾0.6%，股價最高來到77.5元。