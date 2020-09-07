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新冠病毒將消散！南韓僅增119例　首爾市民「鬆了」群聚公園喝酒

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▲▼南韓加強防疫措施，首爾各大鬧區如今街頭冷清。（圖／達志影像）

▲南韓加強防疫措施，首爾各大鬧區如今街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續5天未滿200人，且創下第二波流行潮爆發後的24天以來的新低紀錄！根據統計，截至7日上午0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報僅119起病例，其中108例為境內感染、另外11例則為海外感染；目前南韓共累計21296例確診、336例死亡。

綜合《韓聯社》、《東亞日報》，雖每日新增感染者人數有明顯減緩的趨勢，不過近日物流中心、電話客服中心、教會等場所仍傳出間歇性的群聚感染；且自從防疫當局針對首都圈地區實施加強版的「社交距離防疫」2.5版本，餐廳、超商露天座位區晚上9時後禁止內用後，民眾紛紛轉往首爾市汝矣島漢江公園喝酒、野餐，約400多人點著蚊香，令防疫當局十分憂心。

▲▼南韓實施防疫措施，民眾轉而前往漢江公園聚餐、飲酒。（圖／翻攝自Twitter@Reiligh_photo）

▲南韓實施防疫措施，民眾轉而前往漢江公園聚餐、飲酒。（圖／翻攝自Twitter@Reiligh_photo）

從新增感染者所分佈地區來看，首都圈新增病例達78例（首爾佔47例、京畿道佔30例、仁川佔1例）；釜山增9例；光州增7例；大田增5例；蔚山與忠清南道各佔3例；慶尚南道增2例；大邱僅增1例。

首爾市城北區「愛第一教會」累計1162人感染；首爾市光化門示威集會累計527人感染。

首爾市江東區「BF Mobile」電話銷售客服中心累計16人確診；首爾市銅雀區信用卡業者「振興環球」（진흥글로벌）累41人感染；京畿道平澤市西海路教會（서해로교회）累計21人確診。

▲▼連鎖咖啡廳只允許外帶、外送服務。（圖／達志影像）

▲連鎖咖啡廳只允許外帶、外送服務。（圖／達志影像）

光州市北區「中興棋院」（중흥기원）累計7人確診；釜山市蓮堤區住商混和大樓聚會感染累計25例。

南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）7日上午召開例行會議時表示，目前仍有162名重症患者接受治療，且感染途徑未明比率仍高達25%，呼籲國人繼續遵守防疫守則、勿放鬆警戒。

►病毒趨緩一路發！南韓單日增168例...防疫當局警告：要鬆懈還算早

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