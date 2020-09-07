民調：安倍辭職9天後內閣支持率激增　菅義偉繼任首相是民心所歸

▲日本內閣支持率在安倍晉三宣布請辭後激增 。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

民調顯示，日相安倍晉三在8月28日宣佈辭職後，原本呈下滑趨勢的內閣支持率大幅上升，而他的得力助手「令和大叔」菅義偉最得民心，被人民選為最有可能接替安倍的人選。

據彭博社報導，安倍內閣在疫情期間的處理方式引發人們不滿，導致支持率在過去幾個月呈低靡狀態，不過日本新聞網（JNN）民調顯示，安倍28日宣布辭職後，支持率立刻上升了27個百分點，來到62.4%；而《讀賣新聞》（Yomiuri）的調查也顯示，內閣支持率上升了15個百分點，來到52%。

即使對安倍疫情期間的表現不滿意，但國人對其擔任首相期間的政策與事蹟總體評價仍佳， 74%的受訪者肯定他在位的這7年8個月以來的努力，只有24%的人持負面評價。他們也樂見菅義偉繼承安倍的衣缽，繼續實施其未盡的政策。

安倍由於慢性消化道疾病在8月底宣布，將在自民黨選出繼任者後辭職。目前，官房長菅義偉已獲得黨內多數派系的支持，約有7成的議員也擁護他繼任首相。若無意外，他將在9月14日的選舉中，擊敗另兩位候選人，即前國防大臣石破茂和前外交大臣岸田文雄。

▲菅義偉除了獲得自民黨多數議員支持外，也是民心所向的繼任首相。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨在議會中占有多數席位，因此菅義偉一旦當選成為自民黨總裁的話，拜相幾乎可以說是成功在望。他也是國人心目中的最佳繼承者。民調中有48%的受訪者希望他當下一任首相，遠遠領先於僅次於他、獲得27%支持率的競爭對手石破茂。

自民黨總務委員會主席鈴木鎮一表示，菅義偉的高支持率可能促使新首相在就職不久後，立即進行大選，但菅義偉過去對於在疫情猖盛時期舉行投票，一直表示反對，因此新首相完成安倍的剩餘黨魁任期，一年後再進行大選也並非不可能的事。

自民黨的執政期將在2021年10月結束。《讀賣新聞》調查發現，55%的受訪者認為，自民黨在任期屆滿前舉行選舉並無必要，只有16%的人認為選舉應該在今年底前舉行。9月3日，菅義偉在接受富士電視台訪問時指出，是否舉行大選將取決於形勢，「我們正處於新冠病毒的危機之中，國人希望我們妥善處理此事。」