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大摩：人民幣10年內有望躍升為全球第三大儲備貨幣

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▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲大摩分析未來十年人民幣可望躍升為全球第三大儲備貨幣 。（圖／pixabay）

記者陳心怡／外電報導

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）日前發布報告稱，外資在未來十年流入中國市場金額將達 3 兆美元，人民幣也將在十年後成為全球第三大儲備貨幣，僅次於美元和歐元。另外，大摩也預估，人民幣兌美元匯率將在明年底升至人民幣6.6元價位。

根據《CNBC》報導，大摩分析師的報告表示，目前人民幣約佔全球外匯儲備資產的 2%，這項比例可能在 10 年後升至 5%-10% 間，屆時人民幣將超越日圓和英鎊，躍升為全球第三大儲備貨幣。

請繼續往下閱讀...

大摩預估，未來十年投資組合流入的重要性將甚於外國直接投資，估計累計將流入3兆美元，預期民間和準備資產經理人今年流入中國的投資組合資金總額，將會有1500 億美元以上流入，又預期在 2021 年至 2030年間，每年流入中國的金額將高達 2000億至 3000 億美元，透過這些投資，更多全球資產將以人民幣計價。

大摩預計，2021 年底人民幣兌美元匯率可能升至 6.6，目前，人民幣兌美元匯率約落在 6.84。

大摩新興市場外匯策略師 James Lord 說：「隨著中國金融市場開放，我們看到在股票及債劵為首的資本市場正與世界接軌，人民幣跨境交易比重越來越高，我認為 （人民幣佔外匯儲備）5％至 10％不是不可能，這些因素都解釋各國央行未來需要持有更多人民幣作為儲備貨幣。」

不過，人民幣國際化進程非一帆風順，大摩列舉了一系列相關的潛在風險，包含中國金融市場對外開放速度遜於預期、全球市場動盪、中國經濟風險以及美中緊張局勢急劇升溫等問題。

此外，由於中國在全球儲備資產所佔比重多半來自俄羅斯，因此還無法完全確定未來人民幣的國際化趨勢，以及各國儲備管理機構對於增持人民幣債券的意願。

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