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拒向陣亡美軍致敬…還帶走巴黎藝術品　川普超狂事蹟再一宗

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普被爆料拒絕前往美軍公墓致意，卻在大使官邸內挑選藝術品。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普繼日前被爆料，將一戰陣亡的美軍將士稱為「魯蛇」（loser），導致選情告急後，近日又被踢爆，在取消了前往美軍公墓致意的行程後，帶走美國駐巴黎大使官邸中的幾件藝術品。白宮表示，川普帶走的是屬於美國人民的文物，目前被陳列在白宮最顯著的地方。

《彭博社》引述知情人士消息，出訪法國期間，川普一直都住在駐巴黎大使官邸。由於此大使館是國務院「大使館藝術」文化外交計劃旗艦，因此擁有豐富的藝術藏品，讓川普大開眼界。在取消了前往法國埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）致意的行程後，他還將官邸內喜歡的藝術品打包帶走。

▲▼美國駐巴黎大使館。（圖／翻攝自The National Museum of American Diplomacy官網）

▲美國駐巴黎大使館曾是美國務院「大使館藝術」文化外交計劃旗艦，內有豐富藝術藏品。（圖／翻攝自The National Museum of American Diplomacy官網）

川普選中了一尊富蘭克林的半身像、一幅自己的肖像以及一套銀質希臘神話人物雕塑，並透過空軍一號運載回白宮。數位匿名知情人士指出，在川普離開大使官邸前，從未有報導稱他是個藝術迷，因此當時這個事件令人感到震驚，也讓白宮和國務院人員十分頭疼。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）告訴《彭博社》，川普把這些屬於美國人民的文物帶回國，並將它們陳列在白宮最顯眼的地方。據悉，雖然白宮將這些被川普拿走的藝術品稱為「文物」，但它們其實都是贗品或者複製品，總價值約為75萬美元（約2千萬元台幣）。

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