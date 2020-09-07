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外資拿股息走人匯出破千億　黃天牧：對台股影響有限

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

外資8月單月合計淨匯出約39.64億美元（約新台幣1,180億元），金管會主委黃天牧今（7）日表示，今年上市櫃公司預計發放現金股利約為1.37兆元，外資將獲配5,600億元現金股利，使得外資匯出金額較大，但對台股影響有限。

根據金管會公布最新外資匯出入統計，外資8月單月合計淨匯出約39.64億美元（約新台幣1,180億元）；今年前8月外資大舉淨匯出157.26億美元（約新台幣4,680億元），創下史上同期最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

金管會主委黃天牧今天出席「2020年保險業風險管理趨勢論壇」，他會前受訪時表示，近期因各國經濟復甦不明、地緣政治風險等因素，加上近期台股大盤指數攀升，外資調整資金布局，對台股操作較為謹慎。

黃天牧指出，外資今8月雖淨匯出39.64億美元，但大盤指數較上月僅下跌73點，跌幅0.58%，呈現震盪整理走勢，顯示台股目前的基本面良好，外資匯出對台股影響有限。

黃天牧也提及，今年上市櫃公司現金股利達1.37兆元，外資持有台股比例為41.48%，換句話說約有187億美元（約新台幣5,600億元）的現金股利，使得8月外資匯出金額較大，因此並非是股市問題，而是拿到現金股利才需匯出。

至於外資9月是否回頭？黃天牧說，外資在台灣資本市場一直扮演重要角色，且應是進進出出，因此難以說明「回頭不回頭」。

黃天牧也提及，過去這段時間可看到一個趨勢，台股資金動能很多來自於本土資金，這個現象代表外資很重要，但本土資金對國內資本市場信心也很重要，且這一年多來，包括3月股市有些調整，都可看出資金繼續對台股加碼投資，顯示國人對台股仍相當有信心。

此外，近期市場傳出假外資炒中小型股一事，黃天牧認為，目前對外資管理採取FINI制度，基本上都很有彈性，且需找保管銀行，證交所也會進行登記，因此證交所、櫃買中心都會密切注意。

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