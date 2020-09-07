公司登記數71.2萬家創新高　台北市公司登記資本額全台冠軍

▲經濟部今（7）日表示，今年前七月國內公司登記數逆勢成長至71.2萬家，創下歷年新高。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（7）日發佈全台公司登記數最新統計，無畏新冠肺炎疫情衝擊，截至今年七月底為止，國內公司登記數逆勢成長至71.2萬家，創下歷年新高；官員指出，公司登記現有實收資本額與去年相比總計淨增加297億元，其中以台北市居於全台之冠。

經濟部表示，今年以來新冠肺炎疫情持續籠罩全球，各國因紛紛實施防疫管制，進而重創世界經濟，惟我國因疫情控制得宜，未實施封城且主要經濟活動如常，今年前七月國內新設立公司家數為2萬4,543家，較去年同期增加360家，年增1.5%。

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官員分析指出，依地區別觀察，前三大分別為臺北市(增6,039家)、新北市(增4,235家)及臺中市(增4,203家)，且新設立之行業均集中於專業、科學及技術服務業。不僅公司登記家數不減反增，公司資本額亦呈穩定成長。官員指出，今年7月底公司登記現有實收資本額為24兆9,358億元，其中以製造業7兆9,655億元(占31.9%)、金融及保險業7兆9,599億元(占31.9%)為最大宗。

與上年年底比較，公司登記現有實收資本額合計淨增加297億元，其中以金融及保險業淨增加1,300億元較多，其次分別為電力及燃氣供應業淨增加676億元，專業、科學及技術服務業淨增加660億元，製造業則因部分業者為調整資本結構或收回限制員工權利新股等辦理減資，致淨減少2,829億元。

官員指出，截至七月底為止，公司登記現有實收資本額主要集中於臺北市(占51.5%)，其他依序為：新北市(占9.4%)、高雄市(8.4%)、臺中市(7.4%)、桃園市(6.3%)、臺南市(3.8%)。與上年年底比較，以桃園市(增511億元)、彰化縣(增395億元)及新北市(增317億元)淨增加較多。

另外，經濟部透過統計數據發現，近十年女性擔任公司負責人的占比，呈逐年上升趨勢，今年七月女性負責人公司有22萬家(占30.9%)，較100年底增加4.8萬家，占比上升2.0個百分點；影響所及，性別差距(男性占比−女性占比)由100年之42.2個百分點降至109年7月之38.2個百分點，差距逐漸縮小，顯示女性企業家已漸成為我國經濟發展不可或缺的要素之一。