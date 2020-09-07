新手也能養成雲端架構師　伊雲谷助待業人士「轉職上雲」

▲AWS亞太區代理商與北市府成立AWS雲端架構師養成班，要協助待業人士「轉職上雲」。（圖／CFP）

記者邱倢芯／台北報導

根據中央人才需求調查報告指出，雲端產業受到大數據、人工智慧、物聯網等新興科技驅動，全球產值將逐年攀升至2020年之930億美元，預估年成長率達20.1%。台灣亦有越來越多的經理人將核心業務移轉至雲端環境，因此雲端人才需求持續上升，包含AWS系統工程師、資料庫管理員、解決方案架構師等。

為了協助企業補足雲端人才缺口，同時以培育新興人才，台北市政府與雲端廠商伊雲谷成立了AWS雲端架構師養成班，並招募力求轉型的數十名待業人士，透過為期三個月密集AWS架構培訓，由技術講師群帶領學員從新手成為AWS雲端架構師。

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在雲端架構師養成班中，學習範疇從AWS架構設計、維運管理、容器化和無伺服器服務應用（Serverless），到AWS AI + Big Data結合運用及設計 Alexa Skills，讓學員了解AWS雲端技術知識及應用實務。

同時，在過程中提供學員面試訓練、推薦信、企業參訪及媒合，大大提升學員職涯「轉型升級」的機會。最終預期將所有學員與國內新創及上市櫃企業進行人才媒合，豐沛了企業內部的雲端技術能量，更讓學員發展職涯第二春。