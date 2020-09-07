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韋德齊《CNN》專訪：從未說台灣是獨立國家　戳破捷克總統3謊言

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▲外交部與捷克參訪團聯合記者會，韋德齊接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）的台灣之旅引發捷克當局不滿，他6日也親上火線和總理巴比斯在《CNN Prima》同台接受訪問。韋德齊除了對總統齊曼的「幼稚挑釁」之說作出回應外，更指控齊曼說了3次謊，完全就是對他的毀謗。

韋德齊在節目中指出．齊曼（Milos Zeman）對黨內說了3次謊，首先是他們從未討論過是否要在台灣參加會議，齊曼的想法有錯誤；其次是齊曼從未說過不能去台灣，只有說「建議」不要前往，「最後是我從未說過台灣是個獨立的國家。」韋德齊強調，並沒有規定禁止捷克官員前往台灣，不應該只依賴中國，「如果我們想成為繁榮的國家，我們就必須擁有民主，不能對其（中國）上癮。」

巴比斯（Andrej Babiš）則在訪問中表示，不該將台灣的政治與經濟混為一談，尤其台灣不是聯合國的一員，韋德齊無視一中原則，自認能「拉直捷克的脊椎」，現在捷克只能為此等待中國的反應。

捷克參訪團無懼中國壓力率團訪問台灣，對於中國外交部長王毅嗆聲「挑戰一中原則必將付出沉重代價」，韋德齊在台期間曾表示，捷克有自己理解一中原則的方式，訪台也不違反「一中原則」，並強調他們並不是反對中華人民共和國，也希望和中共、台灣有平等的相互利益關係。

►韋德齊訪問台灣惹議　捷克「親中總統」受訪批：幼稚挑釁
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