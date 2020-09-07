少女肚痛「挖出6kg毛髮團」　竟糾結成腸胃形狀…滴神秘黃液嚇壞醫！

▲印度17歲少女吞下6公斤的毛髮。（圖／翻攝自bmj醫學期刊）

記者陳亭伃／綜合報導

肚子餓就吃飯，是一般人生活常態。但在印度這名17歲少女的生活中，只要有飢餓感，她便會啃食自己的毛髮，直到上周感到劇烈的胃痛之後，到醫院就診，醫師發現她的胃部有一大坨黑色的陰影，開刀竟取出了6公斤多的結團髮絲，當場嚇壞整個醫療團隊。

根據英國《鏡報》報導，少女Sweety Kumari從小到大就有咀嚼頭髮的習慣，日前她出現腹部極度疼痛的現象，家人將她送往醫院，發現她的腹部有奇怪的「黑色陰影」，醫師認為很可能是多年來Sweety Kumari吃下的頭髮造成消化不良，也就是俗稱的「毛石腸梗阻症候群」（Rapunzel syndrome）也稱為長髮公主症症候群。

醫師決定替Sweety Kumari開刀取出黑色不明物體，未料當剖開少女附部時，竟發現裡面竟有約6公斤左右的毛髮團，卡住了所有腸胃道系統。執行手術的醫師薩胡（Sahu）表示，從業40多年來都沒有看過這樣的案例，目前全球約有90個「嗜吃頭髮」的病例。

Kumari在手術結束後復原情況相當良好，而她開刀的影片與研究也被收錄醫學期刊內，並在主要註解中提到「濕黏的毛髮團在卡在胃黏膜皺褶中，導致消化系統無法蠕動，隨著越來越多的頭髮黏在一起，形成一個胃狀的硬塊」。

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