同比賽爆擊2次…喬科維奇失控出局　英隊長驚：主審為何沒先警告？

記者張方瑀/編譯

球王喬科維奇(Novak Djokovic)於美東時間6日的賽事中,揮拍打中場邊線審頸部,導致失去比賽資格,必須退出接下來的美網賽事,並繳回排名點數與積分獎金。各界對此判決無太大異議,英國網球隊長史密斯僅表示,這不是喬科維奇第一次亂打球,卻是第一次被判失去資格,「基於一致性應該要先給警告。」

▲球王喬科維奇因揮球擊中線審頸部,失去參賽資格。(圖/達志影像/美聯社)



▲喬科維奇立刻上前關心。(圖/達志影像/美聯社)



這已不喬科維奇第一次在場上亂擊球或失態摔拍,事實上在6日的比賽中,他早因為沒有拿下盤末點而爆發,所幸當時球只打中後方廣告看板。史密斯(Leon Smith)在賽後表示,其實這應該立刻就給警告,「這是他(喬科維奇)的習慣,他可能會擊中任何一個球僮。」

果不其然,11局時喬科維奇比分落後,加上跌倒後右臂挫傷不順,他用力的準備將球揮給場邊球僮,結果球就直接打中線審頸部。喬科維奇遭判出局後,儘管向裁判表示他願意繳交罰款,但仍舊無法改變判決,連帶美網的積分與獎金都必須一併繳回。

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA