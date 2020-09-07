賓拉登擁超大量「現代拍攝」A片！CIA急解密　恐怖指令可能藏片中

▲賓拉登（Osama bin Laden）在基地中看電視的畫面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

蓋達組織（al-Qaeda）前首領賓拉登（Osama bin Laden）在2011年遭美軍突襲身亡後，在他躲避的基地中發現了大量的色情片檔案，且都是現代技術所錄製，因此就有人懷疑，這些影片並非「單純興趣」收藏，而是可能含有特殊加密訊息，用來與其他組織成員溝通。

賓拉登在2011年5月遭美軍海豹部隊突擊死亡，當時在他的基地找出約47萬份數位文件、100多個USB硬碟、5台電腦、數支手機還有數量龐大的DVD光碟與CD。特別的是，還在房間內找出大量成人片與色情圖片，且全都是用現代技術所錄製。

▲蓋達組織（al-Qaeda）前首領賓拉登。（圖／達志影像／美聯社）



曾採訪過賓拉登的CNN記者卑爾根（Peter Bergen）表示，這色情片含有加密訊息的可能性非常高，因為害怕加密不夠嚴謹，所以賓拉登從不使用電子郵件，都是依靠信使傳遞訊息，「他可能將殘忍的指令藏在影片內容中，避免被發現。」美國中央情報局（CIA）也未否認可能性，同時派員解密中。

據悉，賓拉登當時藏身住處的電腦及通訊網路早被中斷，所以還不清楚這些色情影片從何而來，也不清楚是賓拉登本人還是其他人觀看影片。《每日郵報》也指出，賓拉登與其他22人一起住在基地內，目前不了解其他人對此是否知情。

CIA在2017年公布當時突擊賓拉登所發現的文件，包含家庭信件、伊斯蘭歷史書籍和蓋達組織的運作記錄等。時任CIA局長蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，公開文件不會包含這些色情片內容，而公開這些文件對國家安全有必要的幫助。

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