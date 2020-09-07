韓國人將拿下WTO！南韓推女部長角逐秘書長　韓媒：當選機率極大

▲南韓通商交涉本部長俞明希，將角逐WTO秘書長一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

世界貿易組織（WTO）新任秘書長改選程序為期2個多月，期間將進行3輪諮商篩選出最終人選，而自今（7）日將進入第一輪的諮商期，南韓、英國、沙烏地阿拉伯等8國各自提出候選人。《韓聯社》指出，來自南韓的候選人俞明希（유명희）有望突破重圍，進入第3輪的篩選程序。

根據報導，在南韓產業通商資源部擔任通商交涉本部長的俞明希，在7月16日於瑞士日內瓦舉行的總理事會特別會議上向各會員國表示，WTO組織政面臨貿易保護主義挑戰，當選後將撥亂反正、強化改進3大職能，讓WTO組織回歸根本，並建立多邊貿易體制。

《韓聯社》分析，外界普遍認為非洲裔出身、女性等條件在競選WTO秘書長上十分吃香，且德國「貝塔斯曼基金會」（Bertelsmann Foundation）所施行的候選人評估中，俞明希與肯亞的阿米納•穆罕默德（Amina J. Mohammed）、摩爾多瓦的烏里亞諾夫斯契（Tudor Ulianovschi）被列為最有可能獲選為秘書長的「鐵三角」。

據悉，第一輪的遴選中將從8名候選人中淘汰3人；第二輪從剩下的5名候選人淘汰3人；第三輪時經過各會員國協商後，再從剩下的2名候選人選出適任者。

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