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海運貨櫃運價瘋漲　法人看好長榮、陽明、萬海後市表現

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▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

美國感恩節下月到來，受到疫情因素干擾，歐美客戶提前備貨，帶動海運貨櫃運價飆漲，法人分析指出，九月以來貨櫃運價綜合指數SCFI持續創高，顯示市場需求強勁，看好長榮、陽明及萬海等貨櫃航商的後市表現。

今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，民生消費習慣也有所改變，像是遠距上班、遠距教學帶動電腦、電視等消費性電子商品銷售，或是因應在家運動、飲食的宅經濟商機，推升貨櫃輪的主力航線遠東-北美線及遠東-歐洲線，今年都出現同步大漲。

請繼續往下閱讀...

法人分析指出，今年第三季的貨櫃運價、運量更勝第二季表現，依據上海航交所公佈最新SCFI貨櫃運價綜合指數，9月4日最新報價（每週1次報價）單周上漲4.6%，再創新高，加上油價仍維持低檔，也讓貨櫃航商今年獲利出現想像空間。

貨攬業者表示，依據行業慣性，通常七、八月後貨櫃運輸需求會轉弱，但今年各界擔憂新冠肺炎疫情恐在秋冬捲土重來，加上中美貿易戰前景未明，歐美廠商提前搶運，今年九月貨櫃航運進入2010年來首見的小旺季，推升遠東-美東線運價站上每40呎櫃4538美元，下周報價更上看5000美元大關，可望續創歷史新高價。

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