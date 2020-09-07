台股早盤上漲69點　指數站上12700點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

台股上周受美股重挫影響，4日呈現大幅波動，指數收低12637點；美股上週五同樣經歷動盪，道瓊指數盤中一度跌逾500點，本周跌幅1.82%為6月26日以來表現最差。台股今（7）日指數開在12645點；早盤上漲69點，指數暫報12707點。

遠傳（4904）與亞太電（3682）4日宣布攜手5G共頻共網。遠傳電信將增資亞太電信50億元，並與鴻海（2317）進行股份轉換，交易完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電信股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳電信的股份約2.45%。鴻海今日以76.8元開出，下跌0.13%；遠傳開在61.8元，上漲1.64%；亞太電則跳空漲停，以8.09元開出。

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美國傳有意將中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）列入貿易制裁名單，預期台積電（2330）、聯電（2303）等台廠將掀起新一波轉單潮。台積電今日開在428元，下跌0.23%；聯電開在23.15元，隨後攻上漲停價23.55元。

回顧美股4大指數上週五表現，道瓊工業指數下跌159.42點或0.56%，報28133.31點；標普500指數下跌28.44點或0.82%，報3426.62點；那斯達克指數下跌144.97點或1.27%，報11313.13點；費城半導體指數下跌21.51點或0.96%，報2212.73點。