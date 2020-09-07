風波危及大選！川普稱美軍陣亡將士「魯蛇」被圍攻　號召川粉大反擊

▲川普極力否認曾對美軍陣亡將士不敬。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普日前被爆料輕蔑美軍陣亡將士都是「魯蛇」（loser），事件擴大延燒，民主、共和兩黨的反對派紛紛跳出來抨擊，甚至批評他對美軍不敬和輕蔑，已成了一個有跡可循的模式。這場政治風波可能危及他的部分共和黨老兵票倉，甚至輸掉11月3日的總統選舉。

路透社報導，整個周末除了報章雜誌、網路評論，民主和共和兩黨的反對派也紛紛揪著川普的「把柄」猛打。此前違反政府規定到舊金山髮廊「The Beauty Parlor」洗頭髮，被川普拿來大做文章的民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）終於逮到機會，直指川普身為總統卻對為國捐軀的英雄是這番評價，「這讓你心碎」。

裴洛西表示川普即便不斷利用政治力量回擊，他2018年不願意去到巴黎附近埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）致意，就是對讓那神聖之地蒙羞，「不論他對這篇那篇文章都說了些什麼，我們就是知道他讓他們（美軍陣亡將士）蒙羞，而且都有紀錄。」

共和黨籍前國防部長海格也在ABC節目《本週》（This Week）上表示，如果此事為真，那川普就是個「卑鄙小人」。CNN節目《國情諮文》（State of the Union）更邀請退伍軍人事務部部長威爾基（Robert Wilkie），他也說若事情是真的，「我也會覺得被冒犯了」。

▲巴黎埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery）。（圖／翻攝自Google Map）

不過威爾基質疑當初爆料給《大西洋》（Atlantic magazine）雜誌的「知情人士」，是否真有此人，接著他話鋒一轉便盛讚穿普對退伍軍人議題處理得當。俄亥俄州州長德文（Mike DeWine）則說根據自己經驗，川普一直是抱著極度尊敬的心態，「就像你期待一位總統在任何事上都會做到的那樣」。

《大西洋》雜誌根據第一手知情人士指出，2018年時川普因為大雨怕弄濕精心打扮的髮型，不願到埃納美軍公墓致意，而且還稱這些曾參與諾曼地登陸戰並陣亡的陸戰官兵，以及1918年一戰貝勒森林戰役 （Battle of Belleau Wood）殉國的將士，全都是「魯蛇」、「廢物」（suckers），甚至說自己不懂為什麼要當兵，為何要做為國捐軀這種事，「為什麼我一定要去墓園？那裡盡是些魯蛇」。儘管他當年已解釋因為天候導致直升機不能飛，特勤局人員擔心開車穿越巴黎車陣難保危險而拒絕載他前往，仍難以取信於人。

不習慣頻頻挨打的川普周日（6日）號召一項活動，就是在推特上面動員成千上萬的粉絲，要他們用訊息灌爆《大西洋》雜誌合夥人、賈伯斯（Steve Jobs）遺孀羅琳（Laurene Powell Job）的訊息欄。他說若賈伯斯看到羅琳在「一個搖搖欲墜的極左雜誌」上亂花錢，還散播假新聞和仇恨，那賈伯斯是不會開心的。