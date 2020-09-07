《紐時》：中國欲竊新冠肺炎疫苗資料　駭客鎖定美國大學

▲《紐時》引述知情人士，指出中國欲竊取美國研究資料。（圖／pakutaso）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

《紐約時報》報導，中國情報人員為竊取美國的新冠肺炎疫苗研發資料，除利用在世界衛生組織（WHO）影響力取得相關資訊，還鎖定攻擊他們認為資安較弱的美國大學等學術單位。

報導引述2名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）近幾週警告北卡羅來納大學（University of North Carolina），中國駭客團隊試圖入侵該校流行病學系的電腦網絡，但並未成功。

數名美國官員表示，中國駭客還攻擊美國其他幾所大學，部分學校的電腦網絡可能已被成功入侵。

報導指出，中國情報駭客之所以不直接鎖定研發武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗的各藥廠，而把攻擊重點放在大學，因為他們認為這些學術機構的資安保護沒有藥廠嚴格，較容易成功。

除了動用駭客，中國還試圖以其他方式從美國學術界取得疫苗研發資訊。一些美國官員相信，北京不斷嘗試利用美國大學和中國機構的研究合作關係。另有人士警告，在美國的中國情報人員曾試圖從研究人員身上收集相關資訊。

根據聯邦調查局說法，美國政府7月22日之所以下令中國駐休士頓領事館關閉，原因便包括中國情報人員以領事館為據點，嘗試滲透休士頓的醫學專家。

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John C. Demers）8月在戰略暨國際研究中心（CSIS）主辦的一場研討會上表示，中國「如果不嘗試從目前正在進行的最有價值生物醫學研究當中竊取資料，才會令人感到意外」，因為這些資訊「從財務或從地緣政治角度來看，都相當有價值」。

報導還引述知情的現任和前任美國官員指出，中國情報人員暗中利用從世衛組織取得的資料，來決定駭客行動方向。

目前仍不清楚，中方究竟如何利用在世衛組織的有力地位來取得全球疫苗研發進展相關資訊。世衛組織雖然最終會把大部分收集到的資料公開，但一名前情報官員表示，中國可能及早獲得世衛認為最有希望的疫苗相關資訊，供駭客利用。

美國現任和前任官員並透露，2月初美國武漢肺炎疫情擴大時，美國情報官員已得知中國做法，因此美國中央情報局（CIA）和其他機關便密切觀察中國在各國際組織的行為，包括世衛。最後也促使白宮5月對世衛採取強硬態度。

不過美國官員相信，至今外國間諜幾乎未從鎖定的美國生物科技公司竊取到資料，包括吉立亞醫藥（Gilead Sciences）、諾瓦瓦克斯（Novavax）和莫德納（Moderna）。