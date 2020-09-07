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韋德齊訪問台灣惹議　捷克「親中總統」受訪批：幼稚挑釁

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▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社布拉格6日綜合外電報導

捷克參議院議長韋德齊日前訪問台灣，卻遭中國威脅恫嚇，捷克總統齊曼試圖平息中國當局的憤怒，他在今天接受媒體訪問，形容韋德齊訪台之行是「幼稚的挑釁」。

韋德齊（Milos Vystrcil）8月30日率領大約90人的訪問團抵台，並於9月1日在立法院演說，引用1963年前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）反對共產主義的著名演講「我是柏林人」，他用中文說出「我是台灣人」。

韋德齊訪台之行並沒有獲得制定外交政策的捷克政府支持，同時此舉也激怒中國當局。中國外交部長王毅日前揚言，韋德齊訪問台灣將「付出沉重代價」。

這番言論促使布拉格當局召見中國駐捷克大使。

路透社報導，齊曼（Milos Zeman）從2013年就任捷克總統以來，就一直尋求跟中國建立更緊密的商業和政治關係，但他的努力受到失敗投資計畫的打擊，並使政界人士陷入意見分歧。

齊曼今天接受捷克電視台Prima訪問表示，他將不會邀請韋德齊參加捷克的高層外交政策官員會議，並說韋德齊的訪台行可能會對國內企業造成傷害，但齊曼還指出中國當局的言論誇大了。

齊曼談到韋德齊的訪台行說：「我認為這是幼稚的挑釁。」

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）稍後也在同一個電視節目受訪說，他會努力防止捷克企業受此事影響。

如同大多數國家一樣，捷克與台灣沒有邦交，但台灣在捷克的投資規模甚大。

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