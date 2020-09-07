球王喬科維「打裁判」被判退賽！　求情不成無緣進入8強

▲球王喬科維奇因揮球擊中線審頸部，被美網主辦方判定失去參賽資格。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

球王喬科維奇（Novak Djokovic）於美東時間6日在賽場上，不小心揮拍將球打中線審的頸部，導致對方倒地，他立刻上前查看，隨後在主辦方一段長時間的討論後，他被判定必須退出接下來的賽事。

因為疫情關係，許多男女網球好手皆在賽前宣布不參加今年的美網賽事，而在已經怪異的不得了的氛圍中，喬科維奇所發生的「意外」，讓《紐約時報》形容，「最詭異的美網公開賽變得更詭異了」。

周日，世界男單排名第一的喬科維奇與西班牙選手巴斯塔（Pablo Carreno Busta），爭奪美網8強門票。第一盤比賽雙方到第10局以5：5平手，11局時喬科維奇比分落後，為了救球回來摔倒後肩膀疑似挫傷，經醫護人員檢查完繼續比賽。此時喬科維奇明顯感覺不順，揮拍要將球輕擊給場邊球僮時，卻直接擊中線審肩頸位置。

▲喬科維奇當時手氣不順，略顯不悅。（圖／路透）

喬科維奇立刻伸直手表明非故意並趨前關心，但臉色很快大變，一般認為他當下可能已明白這球的代價是什麼。依網球賽是規定，選手一旦在場上用球擊中其他人，當下便立刻失去整場賽事的比賽資格，以作為嚴格規定，而主辦方討論結果正是如此。

喬科維奇不打算就此退出賽事，他告訴官方願意繳納罰款，也表明被擊中的線審能夠自己站起來，不需要就醫，但仍被判定失去資格。根據BBC報導，線審對他失去資格表達難過，告訴他如果自己能立刻站起來的話，或許還有機會讓他留下。喬科維奇失去資格後，世界排名20的巴斯塔自動進入8強賽事。