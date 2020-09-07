爭鮮推「399吃到飽」可行嗎？13盤↑就回本　網點1關鍵：一定虧本

▲爭鮮迴轉壽司。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都非常喜歡吃迴轉壽司，「爭鮮」每盤都只要30元，相對平價，不過畢竟拿一盤就要付30元，所以有些客人用餐時還是會節制拿取，擔心一不小心超出預算。一名網友就好奇，假設爭鮮推出「399吃到飽」，但規定只能拿轉盤上的餐點，這樣民眾是否會買單呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「爭鮮推吃到飽有搞頭嗎」為題發文，雖說爭鮮的價格在迴轉壽司店中，已經非常親民，不過對有些人來說，每拿一盤，心就淌血一次，所以還是無法吃得很過癮，而原PO就腦洞大開，思索著爭鮮推出399元吃到飽的可行性。

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原PO提出了自己的想法，假設爭鮮推出399元吃到飽，但規定不能自由點餐，只能拿取轉盤上的餐點，這樣的行銷方式是否會有消費者買單呢？

▲網友好奇，如果爭鮮推出「399吃到飽」可行嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都紛紛留言回應，「結果轉盤只有豆皮壽司」、「399（元）超OK，隨便吃都超過」、「之前是不是推出過呀」、「那品質頂多299（元）」、「全部都上玉米跟豆皮壽司」、「全部都奶酪」。

大部分的網友都認為，這樣的價格對店家來說實在太吃虧，「399（元）吃到飽是準備被吃到倒店吧」、「399（元）才13盤，這並不是很多的量，你這定價絕對有問題」、「399（元）穩倒的啦！以為人事成本、店租都不用錢喔」、「399（元）我一定每週吃，起碼也要699（元）吧」、「599（元）的都被吃倒了，你哪來的自信399（元）可以存活」。

雖然許多人覺得定價至少要落在599（元）以上，店家才不至於虧本，但是網友卻又覺得，「說實在599（元）這定價吃爭鮮又覺得貴了」、「拉到599（元）那就直接吃欣葉好了」。