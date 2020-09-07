全聯「19元菇菇」秒抓光！纖維是地瓜5倍　婆媽搶翻：乾煎就很讚

▲全聯福利中心。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯福利中心所賣的商品包羅萬象，不管是生活用品或生鮮蔬果，可說是一應俱全，而價格又相當實惠。一名網友日前光顧全聯時，發現熱門商品「美姬菇」竟然大特價，一包只要19元，不少網友一得知這項消息，立刻殺到附近門市搶購，還有婆婆媽媽分享自己精心製作的美姬菇料理。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上透露消息，全聯一包150克的美姬菇目前只要19元；她當下一看到特惠價格，就立刻直呼，「敲便宜噢！囤起來！」

請繼續往下閱讀...

不少網友看到後，紛紛留言回應，「聽到特價召喚，昨晚殺到全聯，標示19元，最後四包全數掃入購物籃」、「我一次買6包，店員還問我有那麼好吃嗎」；不過似乎不是所有門市的價格都一樣，也不是每家店都有販售，「為什麼萬華賣25元」、「我這裡全聯沒賣內，真奇怪」、「昨天在新市買好像25（元）」還27（元）」。

▲美姬菇特價19元。（圖／網友授權提供）

此外，也有不少人分享了自己的製作的美姬菇料理，「乾煎加點胡椒粉很好吃」、「奶油蒜末＋羅勒葉＋胡椒鹽＋少許米酒炒蝦子，非常脆甜好吃」、「煮泡麵也很讚」、「炒一下加點蔥花就是簡單的便當菜」、「高鈣低醣焗烤美姬菇適合全家同享」、「熬湯或煮粥特別美味」。

據悉，美姬菇類似於常見的鴻喜菇，久煮不爛，仍會保持彈牙的口感，除了擁有5'-鳥苷酸及麩胺酸的成分，纖維更是地瓜的5倍，熱量低還更有飽足感。先前全聯也曾祭出買一送一、平均一件只要15元的優惠，全聯線上購也曾販售5包一組110元的價格，既便宜又營養。