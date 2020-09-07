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信用卡停用勿忘的4大動作　確保錢沒溢繳給銀行！　　　　

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▲▼信用卡、卡債、理財（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾在信用卡剪卡前，要先確認4件事，避免影響自身的權益。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

信用卡已成為現代人的支付工具之一，許多人也有剪卡或卡片掛失等經驗，不過卻經常遺忘放在銀行的信用卡溢繳金額，因此民眾在信用卡剪卡前要先檢查4件事，以保障自身權益。

不少人在停卡或掛失時，常常發生忘記信用卡裡頭還有錢的狀況，根據金管會統計顯示，到去年第3季為止，持卡人放在銀行的溢繳金額高達6.15億元。

請繼續往下閱讀...

金管會去年已要求所有銀行應積極聯繫持卡人，若在信用卡停卡後，應將溢繳款應全數還給民眾，今年初更在「金融機構執行公平待客原則應注意加強事項」列入常見問題，要求金融機構對於信用卡戶有已掛失或停卡，仍有溢繳款久懸而未退還者，應積極通知客戶處理，並於寄發帳單時，以顯著文字提醒持卡人。

不過，從金管會最新揭露的今年上半年金檢報告缺失來看，發現金融機構辦理信用卡溢繳款項的退還作業有欠積極，對於信用卡溢繳款項，未定期檢視未銷帳明細及積極洽請停卡戶辦理退款事宜。

金管會官員指出，有銀行對於信用卡停卡戶尚有溢繳款項者，僅每月寄送對帳單通知客戶，對通知逾一段時間以上仍未來行辦理退款的停卡戶，未能研議其他有效通知客戶的方式。因此，銀行應建立定期清查機制，並積極通知有溢繳款的停卡戶，訂定內部作業規範及內部控制程序並落實執行。

別放棄權益　信用卡剪卡前先檢查4件事

信用卡溢繳款產生原因相當多元，金管會官員指出，最常見的是持卡人在回饋金入帳前，就已經先剪卡；另一種則是悠遊卡、一卡通聯名卡的儲值金，在民眾剪卡後，帳戶內仍有儲值金；另有可能是民眾網購刷卡後退貨，但民眾在退款入帳前就已經停卡，上述因素有可能民眾沒注意到，或是覺得金額不大，也不想浪費時間領回來。

至於民眾該如何自保？銀行建議，持卡人剪卡前應注意4大事項，確保權益。

首先是民眾每月應養成信用卡對帳單的習慣，了解是否退刷款等狀況，避免時間拉長就遺忘這筆金額。

第二，若為電子票證聯名卡，民眾在剪卡前，確認其中是否還有餘額，不妨到特約通路將金額全數用完，或到電子票證公司服務處進行退款動作。

第三是持卡人有分期付款的款項，在剪卡後銀行會將未清償帳款一次列帳於當期帳單，民眾可先評估剩餘帳款，以免繳不出卡費的問題。

最後是水費、電費等有自動代扣繳的話，民眾別忘向自來水公司、台電等單位更改扣繳信用卡，避免影響自身的權益。

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