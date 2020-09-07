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未來Family／理財素養從小教

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▲▼ 。（圖／未來family）

專題企劃／黃啟菱.羅梅英　撰文／黃啟菱

2008年金融海嘯過後，OECD發現，金融理財教育非常重要，甚至發表了白皮書。2012年，PISA第一次加考金融理財素養，至今已考三次。新冠肺炎對經濟的衝擊威力，更勝金融海嘯，「理財教育在如今顯得前所未有的重要」，這是《未來Family》採訪20多位專家後，獲得的一致答案。原因顯而易見：孩子未來要面臨的挑戰，前所未有。

想讓孩子好好面對未來，願意自立負責、懂得安度變局，必須在孩子的「裝備清單」中加入「理財素養」。所謂「理財素養」，就是讓孩子擁有理財相關的知識，並有應用這些知識的技能、動機與信心，在生活中有需要時能派上用場，做出好的決策。

美國、加拿大、澳洲、中國大陸等國家，都已將金融理財素養納入學校教育，但台灣目前只有特定學校或教師做，僅是「點狀實施」，並未普及。也就是說，家庭教育端的積極補位有其必要。

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本期《未來Family》從「金錢價值觀、零用錢、消費習慣、家庭財務、校園生活、賺錢、理財」等7大面向，羅列出30個常見的生活情境，採訪相關專家，彙整出教養解方。

5月7日，OECD（經濟合作暨發展組織）發布了一份報告，主題是「Are Students Smart about Money？」（關於金錢，學生聰明嗎？）

報告內容分析了PISA（國際學生能力評量計劃）在2018年針對「financial literacy」（金融理財素養）施測的評量結果。特別的是，報告一開頭就點出新冠肺炎的影響層面，除了危及眾人的身體健康之外，對於就業市場、金融環境、退休準備金等，都會帶來衝擊，報告中甚至提醒，如今的各種救市決定，都將影響到年輕一代。

這不是OECD第一次做這樣的警示。長期關注國際趨勢的台灣師大教授林正昌指出，2008年金融海嘯後，OECD發現，金融理財教育非常重要，甚至發表了白皮書。2012年，PISA第一次加考金融理財素養，至今已考三次，考題包括匯率或銀行手續費的算法，或是面對如手機資費等各種消費情境該如何聰明選擇等。

財富重分配悄然啟動　動盪成為新常態

OECD揭示的教育方向，向來呼應真實世界的變革。眼下各國失業率頻創新高、知名企業紛傳倒閉，「新冠肺炎對經濟的衝擊威力，更勝金融海嘯。在此同時，全球央行大印鈔票，量化寬鬆政策引發資本市場震盪，財富重分配已悄然啟動，」磊山保經董事長李佳蓉直言，動盪，將成為新常態。

不僅大環境有新的衝擊，小環境也是危機四伏。財經專家夏韻芬觀察，現在的孩子從小吃好穿好，有些會缺乏打拚的動力、長大無法自立。大人捨不得孩子吃苦，則讓情況更嚴重，她指出：「以前都是孩子不願出社會、待在家，算是『被動啃老』，現在開始有大人不捨孩子面臨出社會的考驗、要孩子待在家，變成『主動啃老』。」

「理財教育在如今顯得前所未有的重要」，這是採訪20多位專家後獲得的一致答案。原因顯而易見：孩子未來要面臨的挑戰是前所未有的。

理財素養=懂知識+能應用+會決策

若想讓孩子好好的面對未來，願意自立負責、懂得安度變局，現在起，得在孩子的「裝備清單」中，加入「理財素養」。新北市安和國小教師溫世展說明，所謂理財素養，就是讓孩子擁有理財相關的知識，並有應用這些知識的技能、動機與信心，生活中有需要時就能派上用場，做出好的決策。

儘管PISA報告指出，包括美國、加拿大、澳洲、義大利等國，都已將金融理財素養納入學校教育，但台灣目前僅有特定學校或教師做理財教育，算是「點狀實施」，並未普及。也就是說，家庭教育端積極補位有其必要。

▲▼ 。（圖／未來family）

掌握8個基本態度　理財素養在家教

如何在家庭端教理財素養？本期《未來Family》從金錢價值觀、零用錢、消費習慣、家庭財務、校園生活、賺錢、理財等7大面向，羅列出30個常見的生活情境，採訪相關專家，彙整出教養解方。在實際進入教養情境前，專家提醒，不妨先掌握以下8個基本態度：

1. 愈小開始愈好

李佳蓉強調，理財教育，不嫌年紀小，只要孩子開始意識到「錢的存在」時，就能做了。威斯康辛大學的研究也證實，3歲大的孩子就能掌握「價值與交換」等經濟學概念。

知名財經主播夫妻檔廖廷娟與張心宇，在兒子讀幼兒園時開始給零用錢，還請孩子練習支配，將零用錢分為「短期消費」跟「長期儲蓄」，也會向孩子解釋股票的意義。「學校教各種科目，就是沒教理財，所以我們特別留意這部分，」廖廷娟直言。

2. 觀念務必正確

財金智慧教育推廣協會理事長、政治大學財管系教授周行一指出，有三個觀念務必給孩子。第一點是「天底下沒有不勞而獲的事」，必須讓孩子明白：爸爸媽媽有錢能用，那是因為努力工作得來。

第二點則是，人為了要應付未來的需要，要懂得做些儲蓄，而不是賺了多少錢全部花掉。第三，讓孩子明白，並不是想買什麼都應該去買，「因為我們錢就只有那麼多，所以要有優先順序。」周行一強調，孩子若從小就觀念正確，長大後也不太會出大問題。

3. 因材施教

因材施教，是教育不變的準則之一，理財教育領域同樣適用。太子建設財務長林俊良以自己兩個孩子為例，14歲的老大，從小不會主動要玩具，8歲的老二則完全相反，從小看到什麼都想要，「我就得教老大『當花則花』、有時還得『勸買』；老二則教她『買東西前要先分析，再做決定』，平常也要多練習『選擇』。」林俊良強調，不同個性的孩子，父母得有不同的教法。

4. 把握真實情境

生活中的各式情境，就是理財教育最好的場域。有「理財四寶媽」稱號的財經作家郭莉芳舉例，近期「振興三倍券」的議題正熱，不妨跟孩子聊聊三倍券的發放用意、預期產生的效益等等，也可請孩子蒐集相關資料，規劃看怎麼運用自己的三倍券，「倘若規劃得宜，不妨放手讓孩子照自己的方式用。」

5. 適度容錯

在各式理財情境中，孩子難免犯錯。夏韻芬舉例，她從開始發零用錢後，就要求孩子記帳，「過程中，孩子當然也曾不記、亂記，甚至還做過假帳，但我也不會太嚴厲責備，提醒一下就好。」對於偶發的錯誤，夏韻芬認為，大人別盯太緊，免得造成孩子反感，而且，從錯誤中學到的教訓會更深刻。

6. 見樹又見林

除了「微觀」的個人財務管理之外，林正昌很建議父母培養孩子的「宏觀視野」，習慣關注世界政經情勢，掌握整體金融環境。「外在情勢對個人理財的影響其實也很大，就像新冠肺炎一來，沒人能置身事外。大人可以試著跟孩子聊、帶孩子看，愈能保持對外在世界的關注，在關鍵時刻愈能做出正確決策。」

7. 父母言傳身教

大人的言行，決定了理財教育的成敗。有研究指出，如果父母常為錢吵架，孩子長大後也比較容易欠下卡債。「孩子的現況，是反映你過去的教育成果，寵壞十年的孩子，不可能來兩天的理財營就教好，還是得回到家庭，慢慢來，」從事兒童理財教育已15年的王友民強調，「你過成你想要的樣子，孩子就會像你。」

8. 鼓勵追夢

王友民說，理財教育到後來，得要「有財可理」，而這跟生涯規劃是高度連結的。以生涯發展來看，錢只是載具，更上位的概念是「勇敢做夢」。他指出：「父母得想想，要怎麼領著孩子，勇敢去想像自己的未來，找出自己的定位。」

▲▼ 。（圖／未來family）

理財教育從生活開始

台北市教育局近年來致力推動理財教育。局長曾燦金指出，從小建立孩子正確理財觀念跟態度，並累積良好信用，成為具有理財素養的公民，是必須關切的核心議題。為此，台北市教育局訂定了金融理財教育推廣計畫，發展系列教材，還曾在多所學校試辦。

值得留意的是，因為金融理財牽涉到的「生活情境」很多，在近期的大考中，成為常見的出題素材。台北市教育局統計，大學指考公民與社會科中，跟金融理財教育相關的考題，在104～106年度各有一題、107年度兩題、108年度三題；國中會考的數學領域與社會領域也有，社會科104～108年度都有一至三題，數學科108年度甚至出到五題。近來也開始有人積極倡議，希望將金融理財教育納入新課綱的「重大議題」。

周行一：理財教育的關鍵詞是「誠懇」

理財教育牽涉到的核心觀念還不少，包括「珍惜」、「負責」、「選擇」等等。而財金智慧教育推廣協會理事長、政治大學財管系教授周行一認為，其中最重要的關鍵詞是「誠懇」。

周行一認為，人的一生中，最重要的就是誠實、懇切，如果這樣，財務出問題的機會不大，因為你不會做不適當的事情。所謂誠實，也是對自己誠實，「沒有一個人的收入是無限的，要誠實面對自己：我就是只有賺那麼多的錢，我必須花費在這個範圍內。」

在此前提下，「你就不會為了突然變有錢，去做投機取巧的事，會願意比較懇切的去做事。」周行一強調，一般看到生活還不錯的人，都是因為他很努力把事情做好，進而獲得肯定、所得增加。也因為誠實，能被信任，人家就願意把重要的事給他做。這種人，財務不會有什麼問題。

如果對自己不夠誠實，明明知道自己沒有這樣的能力可以這樣花費、還拚命的去花，就會進到財務的惡性循環，甚至舉債度日，「當你一直得處理問題，也就沒辦法很認真的工作，把事情做好。」

周行一提醒，父母得從小就教孩子誠懇，「我們談理財，以為講的是『財』，其實不是，理財講的是『人』，人對了，錢就不會有問題。」


延伸閱讀：

1.別讓客觀環境和他人定義你的價值

2.「問話都愛理不理，好像多講幾句話會噎到？我的乖孩子到哪裡去了？」當青春期風暴來臨......

3.為什麼明明是好意勸告，孩子卻不聽你的？而把別人的三言兩語當聖旨？

 

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