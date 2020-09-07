乾洗手爆炸…單親媽燒成火人「慘毀容」　逃生第一反應賺熱淚

▲德州媽媽懷斯使用乾洗手液釀爆炸。（圖／翻攝自gofundme網站）

記者葉睿涵／綜合報導

德州婦女懷斯（Kate Wise）在使用乾洗手液後立即點燃蠟燭，手上殘留的乾洗手液與火苗接觸，蹦出的小火花點燃放在附近的瓶裝乾洗手液並導致爆炸。火焰瞬間吞噬懷斯，導致她的四肢和臉慘遭二、三度燒傷，目前正在加護病房接受治療。

據《每日郵報》報導，懷斯在一家超市購買了無品牌的含酒精乾洗手液。她在接受KHOU11的訪問時表示，由於她14歲的女兒患有多種疾病，因此在新冠肺炎大流行期間處於較高的風險，她原想使用乾洗手液來保護自己和三個女兒免受新冠病毒感染，不料卻讓她的人生永遠改變了。

▲▼懷斯的臉與四肢都遭受二、三級燒傷。（圖／翻攝自gofundme網站）

懷斯指出，她的手上都是使用後殘留的乾洗手液，與火苗接觸的瞬間，她的手立刻被火團包圍，火勢點燃附近的瓶裝乾洗手液導致爆炸發生，造成了二度傷害，臉部、雙手、腿部和腳都受到二、三度灼傷，「這是一種我無法言明的痛，它遍布你的整個身體，就像是與你並存一樣。」

事發當下，她的兩個小女兒跑到鄰居那兒尋求幫助，而這位單身母親設法把身上燃燒的衣服脫下。儘管遭受重傷，懷斯還是努力將她14歲的殘疾女兒和家裡的狗抱出了家門。

她的好友邦尼斯蒂爾（Kathryn Bonesteel）在線上發起募捐活動，並指出，懷斯在這場意外中失去了家園，大部分的傢俱被煙熏損壞、其他財產也在火災中受到損失，更重要的是她與她的孩子受到了創傷，而她也需要進行重大的整形手術。邦尼斯蒂爾呼籲公眾踴躍捐款，以幫助懷斯支付她的醫療費用與生活費，目前籌款活動已募得1萬美金。

▲懷斯的家園也在這場爆炸中遭受毀損。（圖／翻攝自gofundme網站）