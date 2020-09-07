全聯便宜、品質好成超市霸主？網點名「多虧他」：崛起轉捩點

▲全聯福利中心。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

便利超商隨然隨處可見，但如果要購足蔬果、生活用品，還是要去超市或賣場會比較方便。連鎖超市、賣場已經越來越多，隨著時代變遷，以前一些知名的大品牌漸漸沒落，而「全聯福利中心」則是忽然崛起，成為許多人購物時的首選，其中就有網友好奇，「全聯到底是怎麼崛起的？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「全聯到底是怎麼崛起的」為題發文，他回憶起小時候，路上其實鮮少看見全聯，反倒是其他連鎖超市占多數；不過全聯而後越開越多家，幾乎可以說是台灣最大的連鎖超市，因此原PO就好奇，「有沒有全聯到底為什麼突然崛起的卦？」

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▲全聯成為台灣店數最多的超市。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，不少網友紛紛提出自己的想法，「真的比較便宜，然後品質好、有冷氣、東西多」、「全聯地段好吧」、「廣告只是表象，如何壓低成本、擠出利潤才是關鍵」、「電視廣告行銷」、「到處拓點吧，超商化」、「全聯福利中心，實在真便宜」、「菜和水果價格還算合理，生鮮乾淨新鮮」、「軍公教福利社時就很便宜了」。

▲徐重仁。（圖／記者張一中攝）

還有網友點出讓全聯崛起的靈魂人物，「徐重仁是關鍵」、「奧美+徐重仁，形象重塑很成功」、「徐重仁從統一跑去全聯後就做起來了」、「轉捩點絕對是徐重仁離開小七去全聯」。據悉，有著「流通業教父」之稱的企業家徐重仁自2014年離開統一超商，並於全聯擔任總裁，任期內優化型態、開放中信卡刷卡、發表吉祥物「福利熊」、收購松青超市、開放使用悠遊卡等，事蹟眾多，直至2017年才因個人生涯規劃請辭。

此外，全聯社（中華民國消費合作社全國聯合社）的前身為軍公教福利中心，林敏雄自1998年創辦了全聯實業股份有限公司，當時承接了全聯社原有的66家店面，並改為全聯福利中心，目前屬台灣主要的零售通路之一，截至今年6月2日，已有1001家，是台灣店數最多的超級市場。

▼全聯忽然崛起。（圖／翻攝自PTT）