理財周刊／華為禁令　聯發科還能獨佔鰲頭嗎？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:中美關係日益緊張，美國不只管進口，也擴大管制出口，尤其是高技術含量的，更是管制內容之一，貿易戰延續至今，是政治、經濟的一場封殺戰，原本5月禁令禁止台積電供貨，使聯發科收到大量華為訂單成為大贏家，不過8/17美國擴大華為禁令，聯發科成為空方標的，未來還能進場嗎？

A:美國對華為的禁令分為三波，第一波為2019年將華為列入實體清單，美國商務部規定美國技術含量只要高於25%以上者，銷售給華為需要得到許可，台積電剛好因美國技術含量低於25%，仍可繼續供貨華為。

實體清單是美國為了維護國家安全利益設立的出口管制條例，其實就是一份黑名單，清單上的機構、企業和個人將無法在美國從事貿易，如果沒有得到美國批准，將無法使用含有美國技術的產品。

2020年五月為第二波，限制美國技術及設備相關供應商向華為供貨，25%技術含量直降到0%，因華為的5G技術及市佔率讓美方備受威脅，為了避免5G時代的影響力及話語權落入中國手裡，將華為放入實體清單，台積電也在5/15宣布不接華為訂單，9/14後斷貨華為，華為旗下海思半導體研發的麒麟系列晶片，其實是由台積電代工7nm製程工藝生產，在這波禁令下，麒麟晶片也成為絕版。

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因為第二波禁令，華為5G晶片供應商少了台積電及高通，面臨危機，卻讓聯發科從中得利，因為聯發科5G研發幾乎都在台灣，且生產的5G晶片並非特別為華為量身打造，使用美國技術比率低，因5G商機帶來的動力於第二季營收創下三年半新高，股價大漲！

不過8/17第三波禁令，美國宣布加大制裁華為，將旗下39家企業加入實體清單，更嚴格限制只要是採用美國技術和軟體的晶片，都須經過美國政府許可才能出貨給華為，新禁令將於9/15生效。聯發科晶片設計是使用美國的EDA軟體，消息一出，各家報告也下修聯發科第三季收益，股價立馬大跌，高點下殺經歷一波修正，雖然目前聯發科已向美國遞件申請出貨華為，仍造成巨大衝擊。

基本面來看，華為在聯發科營收佔比約15~20%，聯發科指出，此禁令對短期營運並無重大影響，目前上檔頭部形成，短期要回到高點有點困難，長期來看可以透過聚焦產業趨勢，股價拉回是不錯的加碼機會。

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