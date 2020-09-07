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理財周刊／白頭宮女　天寶遺事

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／林友銘

台股八月行情在走勢上一別於之前的多頭走勢。首先是八月十九日華為禁令的全面追殺，市場晚了一天才開始反映利空。由於隔日八月二十日重挫四一六點並帶出三五二四億元的新天量，市場多頭氣氛開始動搖。

筆者倒是不太擔心這個行情會無法突破七月二十八日13031的高點，這點由今年三月的走勢(見附圖一)即可證明。但能突破多少？高點轉折在何時？相信是所有投資人目前最關心的課題。

一、本波指數高點預測

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附圖二是根據台股自一九九○年以來，每個最後一波能上漲的點數做統計，並採最高上漲五七八二點(一九九七年經驗)及平均上漲五千點做兩個推測，分別自本波低點8523點開始試算，會算出本波上漲空間約在13523~14305點之間。

二、本波時間轉折預測

上月分析文中提到：根據美國四年一度總統大選的經驗，選前一個月，也就是十月份，往往都是易跌難漲的。故十月成為轉折月的輪廓，有幾分味道。

目前市場愈發有個共識：拜登當選，對股市不利。其實這不是給他扣帽子、潑髒水的言論，實在是從拜登對稅法、醫療健保不受華爾街歡迎，再加上可望鬆綁對中國貿易制裁下，美國至上的泡沫可能就此破滅有很大的關係。

再回頭來看台股，台股的十月份是不是也有對應的轉折呢？答案是有的，而且級數還不小！

從附圖三可知，台股的十月正好是本波三月低點8523以來的第八個月，同時也是自二○○八年金融大海嘯低點3955以來的第一四四個月。由於是雙重轉折，再加上有美股轉折的經驗值，故威力一定會大，不容小覷。

既然十月可能會是個高轉低的凶險月，依事件來看，九月十八日是美國第三季度的四巫日，但預計不是轉折日。因為依第二季度的經驗，四巫日後有小跌一段時間，然後回升。所以接下來十月有的事件，就剩十月一日的中秋節，以及十月二十一日的台指期結算。

無獨有偶的，十月一日至二十一日之間，正好也是台股開始要陸續公布第三季季報的時刻。第三季理應是旺季，故股價之前一定也是預期利多而提前上漲，因此反而公布時要嘛利多出盡，要嘛不如預期而開始下跌的可能性極高，這就是構成高轉低的最大核心理由。

三、轉折後的台股是小回還是大修正？

今年是西元逢０及庚子年，大家或許沒有特別的感覺。但如果操作股票超過三十年以上經驗，或像筆者對華人歷史有一定偏好的投資人，不妨來聽聽我這個白頭宮女跟您們說說天寶遺事，或許可以給大家一些醍醐灌頂的想法也未可知。

附圖四是一個另類的統計表，結論是西元逢「０」及農曆逢「庚子」絕對是不妙的。而年初既已發生了新冠疫情，但後頭全球QQE的撒錢讓股市創高，卻又讓大家鬆了戒心以為從此太平，其實這才是最最凶險之處。

故筆者認為這次轉折後的回檔，在創了歷史新高後的後座力，應該至少也是修正一季的中大級回檔才是，這點宜要有心理準備。

四、主流及選股觀察

上月專欄提到的選股方向，包括蘋概股的「宣德」(5457)會變為三位數股價是有機會的說法，以及TESLA概念股中有點快要炸鍋的「聯嘉」(6288)、「康舒」(6282)等，似乎在八月最後二週都開始一一實踐中。

緊接著，由於行情走到幾乎末升段，法人勢必會用刪去法剔除上半年漲多的去美化概念股及生技，而放眼在真正低基期的產業。至於低基期產業為何，筆者有以下方向：

1.汽車(含電動車)：

主要是第二季為汽車業谷底，第三季為緩步回升，第四季為傳統旺季。其中燃油車在上半年平均衰退幅度在二至三成，但TESLA卻逆勢小衰4%以內，顯見作為電動車龍頭的態勢十分明確。

八月三十一日是TESLA股票一拆五後的第一個交易日，至關重要；若多頭趨勢不變，漲勢至少會再延續至九月二十二日的「電池日」(Battery Day)。
台股中觀察標的有「聯嘉」(6288)、「美琪瑪」(4721)、「智伸科」(4551)。但要留意的是聯嘉若量始終超過二．五萬張，則不宜一路往上追高。

2.大宗物資：
由於中國第二季發生洪訊，按歷史上庚子年的記載，第四季發生旱災的機會不小。而不管是否發生，國內大宗物資股在今年確實蠢蠢欲動，但股價未大漲，仍屬低基期產業。

觀察標的有「大成」(1210)，屬穩健緩步多頭架構格局，可留意。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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