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理財周刊／陸銀呆帳衝高

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

傳統銀行業的獲利來自於放款與存款的利差，在經濟擴張時積極放貸，收取較高的利息，順風順水的搭上實體經濟成長的果實；一旦遇到經濟逆風時，利差縮小，獲利衰退，甚至擔心企業或個人發生現金流斷鏈，貸款變成呆帳，影響銀行業的資產品質。

打從一九九七年索羅斯掀起東南亞金融風暴以來，歷經千禧年的網路泡沫、二○○七年次貸風暴、二○○八年雷曼兄弟倒閉、二○一二至二○一三年歐債危機等，都是因為企業或個人的債務高築，然後在經濟衰退時企業發生倒閉或個人失業，導致無力償還貸款，最終導致銀行業獲利衰退，甚或是倒閉危機，這是過去三十年來全球金融業遭遇過的風險。已逝知名藝人豬哥亮拖欠賭債而跑路，但最終透過前東家出面協調，安排工作分期還債，雙贏落幕，就是最佳範例。

雨天不收傘 等待經濟重返成長

請繼續往下閱讀...

這麼多年來各國央行累積許多經驗得知關鍵在於，對於個人來說是保有工作；對企業來說，就是雨天不收傘，銀行與企業及個人一起承擔風險，熬過黑暗期，等到經濟重返成長，企業與個人財務改善，有能力償還銀行債務，銀行的利潤自然重返增長，是互利互惠的關係，而不是零和關係。這點也就是為什麼美國聯準會因應疫情，盡一切能力也要改善就業市場的動機，那怕是聯準會的資產負債表膨脹到爆表，也不動搖立場。

瞭解了現代央行對於挽救經濟衰退週期的做法與立場後，再來檢視中國大陸銀行業史上最慘的半年報，就不難理解，為何利空公布後，滬深股市的銀行板塊竟然不跌反漲，甚至還有廣發、天鳳、中銀等券商看好未來的投資機會。

歸母淨利潤 六大銀行均降一成

根據六大國有銀行(工行、建行、農行、中行、交行、郵儲銀行)二○二○半年報統計，上半年實現營收合計一七三五五．八億元人民幣(下同)，其中，工商銀行營收同比增長一．三％、建設銀行增長七．六五％、農業銀行增長四．九五％、中國銀行增長三．二四％、交通銀行增長七．二八％、郵儲銀行增長三．三五％。可以發現營收並沒有因COVID-19疫情而衰退，顯示六大國有銀行配合虛擬經濟服務實體經濟的政策，雨天不收傘。

但眼尖者必然會注意到，六家銀行上半年合計實現歸母淨利潤五六六三．三億元，較二○一九年同期的六三七七．四四億元相比，相當於少賺了約七一四億元，六大行淨利潤平均下降一○％，這主要是承擔更多的社會責任讓利實體經濟，根據銀保監會發布的資料顯示，今年前七個月銀行業共向實體經濟讓利八千七百多億元。各家銀行的普惠貸款放量齊升、利率下降則是最好的印證。

此外，淨利潤下降的另一個原因，就是因應未來可能發生的呆、壞帳提前撥備準備金，好處就是可預防經濟衰退所導致的金融風暴，壞處就是實體經濟受疫情衝擊對銀行業影響相對滯後，預計未來幾個季度銀行利潤還會持續承壓。整體來看，銀行業的資產品質呈現出「大幅度確認不良、大幅度計提撥備、大幅度風險處置」的三大特徵。

第二季GDP回升 經濟漸漸恢復常態

隨著中國大陸第二季GDP回升到三．二％，製造業指數連續六個月維持在榮枯值之上，實體經濟逐漸從疫情中恢復，預計今年下半年到明年第一季，中國大陸GDP增速將逐漸加速，這可能將消除銀行潛在的風險壓力。而銀行支援實體經濟，也是將利潤下行和風險下行的壓力減弱。如果經濟恢復到正常狀態，銀行業的淨利潤也將隨之上升。

此外，疫情的衝擊讓銀行悄悄地轉型，不少銀行的保險代銷在減少，基金代銷卻擴大了，有一些銀行由於理財規模的上漲，理財手續費也出現上升，這讓銀行的手續費和佣金收入出現了微妙的變化，試圖改變過度依賴存貸業務的傳統營利模式。

還貸壓力大 仍須防系統性風險

中國大陸證監會原主席肖鋼八月三十日表示，十四五時期是中國大陸過去長期積累的金融風險進一步暴露的時期，居民償還住房貸款和消費型貸款壓力增大，銀行信貸風險日益突出；境內金融市場波動加大，匯率風險和流動性風險加大，房地產風險仍然存在；全球爆發債務危機、貨幣危機、銀行危機、股市危機等金融危機的概率顯著升高。

從官方談話可以確認中國大陸經濟運行週期性、結構性問題仍然存在，金融風險或許用與以往不同的新特徵或演進的方式潛伏著，例如金融開放加速下境內外金融風險疊加共振可能性，數字經濟快速發展和產業金融結合進一步密切，可能加大系統性風險等，不容忽視。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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