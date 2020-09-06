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台畜打造全台最大肉品加工廠　黑豬肉咬感好搶攻中秋烤肉商機

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▲台畜董事長張華欣（圖右）表示，台畜斥資10億元興建肉品生產基地，現為全台產能最大的肉品加工廠。（圖／台畜表示）

▲台畜董事長張華欣（圖右）表示，台畜斥資10億元興建肉品生產基地，現為全台產能最大的肉品加工廠。（圖／台畜表示）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府開放含瘦肉精美豬進口，備受各界關注，老字號肉品加工大廠台畜董事長張華欣表示，台畜超前部署斥資10億元興建肉品生產基地，現為全台產能最大的肉品加工廠，主打咬感好、甜度高的黑豬肉產品，不僅搶攻中秋連假烤肉市場，更瞄準未來台灣豬肉加工品的外銷商機。

台畜於屏東農業生物科技園區打造的現代化肉品生產基地，去年正式開幕，張華欣指出，除了招牌主力豬肉產品，也針對國內消費者對雞肉產品及調理食品的喜好加碼量產，並附設對外營業的餐廳，結合全新硬體建設、最先進加工技術及美味餐點，成為廠區內另一亮點。

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針對台豬競爭力，張華欣指出，台產黑豬肉因豬脂肪熔點高，吃起來無油膩感，口感脆，而粗脂肪霜降度高，可讓肉質鮮嫩，再加上脂肪碘價低，不會有油耗味，因肌纖維高所以咬感好，還有高度的游離胺基酸可讓口感甘甜，讓台灣黑豬肉廣受肉食族青睞。

另外，受到非洲豬瘟及新冠肺炎疫情影響，歐美屠宰廠員工染疫關廠，今年以來外銷量減少，讓國內豬價有撐；展望後市，台畜表示豬肉加工產品的肉源有來自本地與進口兩大類，過去台灣豬價相對歐洲、美國等地區來得貴，但現在全球豬價飆漲，導致進口成本提高，不過在消費端的豬肉加工產品價格有「天花板」，價格太高可能會降低消費者購買慾，通路商也不敢輕易漲價。

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