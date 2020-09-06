　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯一棟民宅起火，一名25歲母親把兒子們依序拋下樓逃命。（圖／翻攝自IG＠rodniki_54）

▲帕芙魯妮娜坦言，把兒子們拋下樓的動作很嚇人，但當時不得不這麼做。（圖／翻攝自IG＠rodniki_54）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名25歲母親3日上午7時許睡醒後，突然發現自家所在的公寓發生火災，且屋內瀰漫濃濃煙霧，她憑藉著保住孩子性命的意志力，帶著3歲及4歲兒子來到窗邊，在鄰居鋪好毯子做好營救準備後，她被迫把孩子們從3樓窗戶往下扔，所幸最終3人都成功獲救。

每日郵報報導，事發地點位在新西伯利亞市（Novosibirsk），年僅25歲的帕芙魯妮娜（Lyubov Pavlunina）當時發現失火時，拉著身邊孩子的手，尋找另外一個兒子，試圖在濃煙瀰漫的狀態下，帶著孩子們來到陽台窗戶邊，儘管一度昏倒失憶，但仍憑著意志力，大聲呼救求援。

「至少要先救孩子們，孩子是我唯一優先考慮的事」，帕芙魯妮娜坦言，鄰居當時都過來幫忙，鋪上毯子，而她也把2個兒子依序從9公尺高的3樓陽台窗戶向下扔，鄰居也成功接住孩子們，「當然這動作很嚇人，但我不得不這麼做，而且我根本不記得我是怎麼辦到的。」

最終，救援人員自4樓位置放下一條繩子後，帕芙魯妮娜也成功獲救，同棟公寓大樓的另外3名成年人也成功逃出火場。憶起當下，帕芙魯妮娜坦言，「當時窗戶都破了，所有能燒起來的東西都被燒毀，幸好我們只是被煙嗆到。」

►划算到驚人

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
國3連環車禍！5車撞噴「疊起來」車尾慘被頂　超扯畫面曝光
年輕人有事就問Dcard大神！教授揭「3大恐怖現象」震驚了
海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！　指揮中心突改口
台中殘虐討債1死1殘！　5煞大陣仗「找4律師」陪訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

二戰以來最高！　美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

她線上授課…下秒呼吸困難「鏡頭前昏厥」慘死！生前一句話惹鼻酸

要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

最美脫北者爆：北韓洗腦小孩「金正恩是會讀心術的神」！

日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

日氣象廳證實「海神」是前所未有強颱　宮崎市發疏散勸告

飛上1.5km！她拿「全新iPhone11 Pro」自拍　下秒一個動作悲劇了

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

二戰以來最高！　美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

她線上授課…下秒呼吸困難「鏡頭前昏厥」慘死！生前一句話惹鼻酸

要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

最美脫北者爆：北韓洗腦小孩「金正恩是會讀心術的神」！

日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

日氣象廳證實「海神」是前所未有強颱　宮崎市發疏散勸告

飛上1.5km！她拿「全新iPhone11 Pro」自拍　下秒一個動作悲劇了

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

「新北美味同樂匯」大平台　推薦國產彰化優糧農特產

國道摔出安全門！高雄女遭輾「屍塊噴飛」慘死　悲慘身世曝光

想賺錢反賠更多！兼職藏「3漏財陷阱」...專家：追求斜槓更慘

快訊／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」　消防急拉水線灌救護鈔

楊佩潔焦慮拉肚子「怕當花瓶」　美食敏感度較低曝前男友踩地雷

女兒離奇「掉出安全門」慘死國道　北漂媽曝心酸：想帶回身邊照顧

孫生自爆分手：特別揪心特別疼！　街頭拉扯「巨胸版黃捷」爆緋聞

SBL／呂政儒奪挑戰賽MVP　喊話連打7天對各隊是傷害

SBL／裕隆甜蜜復仇暢飲台啤　邱大宗領夏季挑戰賽奪冠

車尾慘被頂影像曝！國道3號南投路段　5車連環撞噴「疊起來」

國際熱門新聞

韓人批台灣「貧民村」　陸網嗆：你有資格罵？

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

賓拉登姪女：僅川普能阻止另一起911

她慘被「扒光洗澡示眾」400人圍觀

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

法國絕症男直播「死亡過程」　臉書將封鎖

缺氧月亮生鏽了！科學家驚：可能地球害的

夫妻晃到墓園　竟拍到詭異透明人

白俄緊張！美軍抵立陶宛準備邊境軍演

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

川普駁「美軍是魯蛇」　福斯狠打臉

更多熱門

相關新聞

火辣女大生進入雲森瀑布拍照　從2米高石頭重摔落地

火辣女大生進入雲森瀑布拍照　從2米高石頭重摔落地

桃園一名穿著清涼的俄羅斯籍的女大生，5日上午9點多跟友人一同到三峽雲森瀑布玩，想拍照留念卻不慎從2公尺高的石頭摔落，導致頭部擦傷、左手腕骨折，消防人員獲報後到場包紮固定，並送往恩主公醫院救治，性命無礙。

《刺胳針》肯定俄羅斯疫苗潛力

《刺胳針》肯定俄羅斯疫苗潛力

北約頻偵察　俄戰機一天攔3架護領空

北約頻偵察　俄戰機一天攔3架護領空

消防員去救火　妻兒在家燒成4焦屍

消防員去救火　妻兒在家燒成4焦屍

習近平致電普丁　推中俄戰略協作

習近平致電普丁　推中俄戰略協作

關鍵字：

俄羅斯新西伯利亞市火災

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面