要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

▲德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／路透）



文／中央社

德國外交部長馬斯在媒體今天刊出的專訪中表示，如果克里姆林宮不在近期內針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒案提出解釋，歐洲聯盟（EU）可能討論制裁俄國。

納瓦尼上月搭飛機時突感身體不適，隨即被送往西伯利亞一間醫院治療，之後轉往德國柏林醫治。

德國上週表示，有「明確證據」顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號敵人納瓦尼遭人以蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）下毒。

馬斯（Heiko Maas）告訴「畫報」（Bild）：「如果未來幾天俄國不協助釐清事情，我們就不得不與盟友討論有所回應。」他說，若決定施予制裁，那應該都會有所「針對」。

納瓦尼的盟友表示，這是在俄國土地上對高知名度反對派領袖動用化學武器的第一個已知案例，西方領袖和許多俄國人莫不聞之色變。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭投毒，22日被送往德國接受治療。（圖／路透）



克宮否認為幕後主使，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）還說，德國尚未與莫斯科檢方分享任何發現。

但馬斯表示，有「許多跡象」顯示俄國為此案黑手。這是德國至今針對此事最嚴厲的指控。

馬斯說：「納瓦尼中的這種毒，是俄國當局過去被發現一直握有的致命物質。只有小部分人可取得諾維喬克，而且這是俄國特務單位用來攻擊前幹員斯克里帕爾（Sergei Skripal）的毒劑。」馬斯指的是2018年在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭下毒的前俄國雙面諜。

至於歐盟可能討論哪種制裁，馬斯不排除針對爭議性的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）採取行動。

造價100億歐元的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫意在輸送俄國天然氣到歐洲，但遭到美國強烈反對。

馬斯表示：「我希望...俄國人不會逼得我們改變對北溪天然氣管線的立場。」

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