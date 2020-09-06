　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／路透）

▲德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／路透）

文／中央社

德國外交部長馬斯在媒體今天刊出的專訪中表示，如果克里姆林宮不在近期內針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒案提出解釋，歐洲聯盟（EU）可能討論制裁俄國。

納瓦尼上月搭飛機時突感身體不適，隨即被送往西伯利亞一間醫院治療，之後轉往德國柏林醫治。

德國上週表示，有「明確證據」顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號敵人納瓦尼遭人以蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）下毒。

馬斯（Heiko Maas）告訴「畫報」（Bild）：「如果未來幾天俄國不協助釐清事情，我們就不得不與盟友討論有所回應。」他說，若決定施予制裁，那應該都會有所「針對」。

納瓦尼的盟友表示，這是在俄國土地上對高知名度反對派領袖動用化學武器的第一個已知案例，西方領袖和許多俄國人莫不聞之色變。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭投毒，22日被送往德國接受治療。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭投毒，22日被送往德國接受治療。（圖／路透）

克宮否認為幕後主使，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）還說，德國尚未與莫斯科檢方分享任何發現。

但馬斯表示，有「許多跡象」顯示俄國為此案黑手。這是德國至今針對此事最嚴厲的指控。

馬斯說：「納瓦尼中的這種毒，是俄國當局過去被發現一直握有的致命物質。只有小部分人可取得諾維喬克，而且這是俄國特務單位用來攻擊前幹員斯克里帕爾（Sergei Skripal）的毒劑。」馬斯指的是2018年在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭下毒的前俄國雙面諜。

至於歐盟可能討論哪種制裁，馬斯不排除針對爭議性的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）採取行動。

造價100億歐元的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫意在輸送俄國天然氣到歐洲，但遭到美國強烈反對。

馬斯表示：「我希望...俄國人不會逼得我們改變對北溪天然氣管線的立場。」

►普丁政敵遭「神經毒」攻擊…各國領導要答案！　只有川普超安靜
►德國檢驗證實：俄國異議領袖納瓦爾尼遭「蘇聯時代神經毒劑」攻擊
►俄異議領袖證實遭「毒攻」歐美同聲譴責　英首相強生：可恥

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／國一北上火燒車　駕駛衝出驚險逃生...回堵5公里
低壓帶雨彈大甩雨　這天起「全台有雨到周末」
快訊／淡水捷運站6歲童搭手扶梯　布鞋遭捲入...右腳割傷3公
快訊／北捷手扶梯夾腳！　血噴滿地
人妻起床沒向婆婆下跪念經　遭大姑砸椅子、甩巴掌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

她線上授課…下秒呼吸困難「鏡頭前昏厥」慘死！生前一句話惹鼻酸

要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

最美脫北者爆：北韓洗腦小孩「金正恩是會讀心術的神」！

日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

日氣象廳證實「海神」是前所未有強颱　宮崎市發疏散勸告

飛上1.5km！她拿「全新iPhone11 Pro」自拍　下秒一個動作悲劇了

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

每爆紅就不景氣！台灣珍奶成日本經濟魔咒　網友驚見死亡巧合

高齡叔失聯10日！他無助報警求援　意外扯出「堂姊藏屍案」

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

她線上授課…下秒呼吸困難「鏡頭前昏厥」慘死！生前一句話惹鼻酸

要求俄國解釋「納瓦尼下毒案」　德國外長：歐盟會考慮制裁

最美脫北者爆：北韓洗腦小孩「金正恩是會讀心術的神」！

日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

日氣象廳證實「海神」是前所未有強颱　宮崎市發疏散勸告

飛上1.5km！她拿「全新iPhone11 Pro」自拍　下秒一個動作悲劇了

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

每爆紅就不景氣！台灣珍奶成日本經濟魔咒　網友驚見死亡巧合

高齡叔失聯10日！他無助報警求援　意外扯出「堂姊藏屍案」

《炮仔聲》吳婉君放送白滑美背！　泡湯照激網噴鼻血：能轉正面嗎

中職／羅傑斯媲美海克曼　劉育辰提出自身觀點

日男票選「最受歡迎女鞋」Top5！第一名CP值高到嚇壞網友

不斷更新／狂！朱育賢雙響灌4分　3局統一1比4樂天

不斷更新／打線甦醒!富邦連2局得分　3局富邦5比2中信

馬上測馬上罰！蘆洲警夜攔254輛改裝噪音車　今年取締近5000件

北車「最嗆街友」喊單挑…反被猛踹51下慘死！法官：這不是殺人

年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

快訊／國一北上彰化段火燒車　駕駛衝出驚險逃生...回堵5公里

川普封殺Tiktok　美媒：4000網路教師成「附帶損傷」

小柴躺滿沙發睡到液態化　「流到地上」驚醒：大家呢？

國際熱門新聞

韓人批台灣「貧民村」　陸網嗆：你有資格罵？

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

賓拉登姪女：僅川普能阻止另一起911

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

她慘被「扒光洗澡示眾」400人圍觀

法國絕症男直播「死亡過程」　臉書將封鎖

夫妻晃到墓園　竟拍到詭異透明人

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

白俄緊張！美軍抵立陶宛準備邊境軍演

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

缺氧月亮生鏽了！科學家驚：可能地球害的

川普駁「美軍是魯蛇」　福斯狠打臉

更多熱門

相關新聞

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

現代人越來越注重養生，有人偏好運動，有人選擇飲食調養，不過德國一名男子的養生方法與眾不同，他3年來靠著尿療法恢復元氣，甚至養出6塊結實腹肌，不僅用喝的，還用來洗全身、抹皮膚，大讚尿液是每天必不可少的「能量飲料」。

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

目前德國獨有！三星推「Galaxy Watch3鈦金屬版」

目前德國獨有！三星推「Galaxy Watch3鈦金屬版」

普丁政敵遭毒殺　川普遲未表態

普丁政敵遭毒殺　川普遲未表態

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

關鍵字：

德國俄國反對派異議領袖納瓦爾尼Alexei Navalny德國歐盟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面