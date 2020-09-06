想賺錢反賠更多！兼職藏「3漏財陷阱」...專家：追求斜槓更慘

▲為了開源而兼職，非但沒有賺錢，還錯過真正自我增值的機會。（圖／記者李毓康攝）

文／水湄物語

近兩年，「開源」、「兼職」、「斜槓」等字眼頻繁出現在生活周遭，彷彿每個人都在琢磨著如何在本職工作之外賺取更多收入。這初衷本身是好的，但也很容易陷入兼職開源的「陷阱」。為了開源而開源，本末倒置，最後非但沒有賺錢，還錯過了真正自我增值的機會。下面總結了三個常見的開源陷阱，不妨看看自己有沒有中招。

陷阱一：辦信用卡

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作為一種銀行服務，信用卡本身沒有好壞之分，關鍵就在於如何使用。不過，對於年輕的朋友，尤其是學生，我不鼓勵他們辦信用卡。原因有三：第一，信用卡本身建立在「信用」兩字上，但是大多數年輕人收入不高，很多學生本身沒有穩定收入，很可能會還不出錢，若是用父母給的生活費還信用卡債，更是不合適。

第二，信用卡本身鼓勵消費，對於年輕人或學生而言，不該讓消費主導生活。

第三，信用卡的優惠集中在高資產客戶。年輕人的資產相對較少，只能辦相對低端的信用卡，優惠比較雞肋，非但沒有開源節流，還會花掉大量的錢和時間。

也許有的朋友可能會問：信用卡明明有那麼多紅利回饋，可以免費換電影票，還有五星級住房和飛機票的福利，用這種方式開源，還能提高生活幸福指數，這不是很好嗎！是的，很多信用卡的廣告海報上會寫得非常誘人，像是週三指定餐廳五折等等。不過，這些大家熟知的優點都有些弊端的。

▲為了兌換紅利用信用卡，並不會真的便宜。（圖／記者紀佳妘攝）

第一，很多紅利兌換仔細算下來並不便宜。如某張很紅的銀行白金卡，積分可以換飯店住宿，但是要刷20萬元才能換一晚。如果20萬元存在貨幣基金裡一年，按目前的利率，一年的收益可達8000元。這個價格也完全能住一晚五星級酒店了，沒必要非得刷卡換。

第二，為了優惠而費盡心思。這本身也有時間成本，如果專門為了得到禮品而特意刷卡，為了打折而找餐廳，在某種程度上也是一種精神負擔。

第三，也許你聽過「信用卡+貨幣基金」優惠法。每個月將錢轉進貨幣基金裡，然後設定用裡面的錢在還款日前一天自動給信用卡還款。這個月裡，你就可以用信用卡的額度來消費，讓貨幣基金來賺錢，多賺了免息期將近50天的利息。這種操作對於職場人士來說或許可行，每月收到的薪水用於短期理財，每月的固定消費（房租、水電等）可以先用信用卡提前刷卡。但短期理財帶來的實際收益也有可能會「合理化」刺激你的消費行為，最後不但沒有省錢，反而花了更多的錢。

陷阱二：擼羊毛

什麼是擼羊毛？簡單來說，就是利用商家的各種優惠資訊降低支出，以一個優惠價格來購物。為什麼會是陷阱呢？原因很簡單，因為「以優惠價購物」，它的出發點還是在購物消費上。那麼我們就來深入分析，這羊毛是從哪裡來，以及為什麼不建議擼羊毛。

▲電商平台活動雖然吸引人，但容易買到自己不需要的東西。（圖／pixabay）

「羊毛」主要有以下四種來源：

第一種是平臺活動。每到假日或者商家發明的節日，各大平臺都會有各式各樣的優惠活動、花樣吸引你花錢。但很多所謂的「羊毛」都是有條件的，例如消費滿額抵用券等，而這都是以消費為前提，且消費的金額還不低。對於低收入或者沒有固定收入的人來說，不建議進行這種大額消費。

第二種是商店活動或特定品項活動。例如「京東」購物網站，經常有生鮮滿199元減100元的活動，這就是針對京東超市生鮮品類的商品優惠。但這種生活用品或是生鮮的優惠，比較適合家庭主婦這種族群。

第三種是新用戶活動。因為各大電商消費類APP 獲客成本（買進一位客人，所要預先花費的成本）很高，所以他們也會把這部分優惠，透過推廣直接投放給新註冊用戶。

第四種是支付優惠。例如京東雙十二節，只要使用Apple Pay 就減免12.12元。

說到底，電商的「羊毛」都是一種套路。一個人的時間和精力有限，資訊爆炸的時代，羊毛的資訊相當多，但值不值得才是你需要考慮的問題。如果一定要「擼羊毛」，建議你列一個需要但不著急購買的清單，偶然遇到好價格就直接下訂。如果自己並不需要，僅僅因為便宜而買入，那多花一分都是浪費。

▲大多數人追求的「斜槓」是在浪費時間。（圖／翻攝自Pixabay）

陷阱三：斜槓青年

斜槓青年這個詞這幾年特別紅，它用來形容一個人多才多藝，有多重身分。但是最近兩年我發現，大多數人所追求的「斜槓」，不過是在浪費時間，並不是真正的「斜槓」。

有一個「斜槓」看起來似乎非常厲害，但成為真正的「斜槓」的前提是，他們在每個領域都很精通，「斜槓」只是自然而然的結果。而今天的很多斜槓青年，更多是在打零工，而不是精耕細作。

很多年輕人追求斜槓，是在盲目求多，同時逃避專業評價，在每一個領域都不精通。或許你聽說過，長得好看的沒我聰明，聰明的沒我好看。聽起來似乎很厲害，但事實上，是他們在哪個領域都不精通，只能用斜槓來美化自己。

如果你想追求斜槓，讓自己更有能力，掌握更多的手藝和技能以便未來有更好的發展，那麼這種斜槓就是有意義的；反之，如果只是東一榔頭、西一棒子，反而會分散你的精力，使你無法專注的加強自己的專長。

如果你也想成為一個「斜槓青年」，不妨先找到一個你喜歡且擅長的領域鑽研下去，從「單槓」開始；久而久之，這個強有力的單槓會為你未來的「斜槓」鋪平道路。

本文摘自《理財就是理生活》／水湄物語／大是文化出版