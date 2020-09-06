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周年慶血拚刷對卡最高回饋逾50%　想拿新戶首刷禮要注意3細節

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▲▼1003 新光三越南西店周年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲周年慶即將到來，專家建議，想拿高額新戶首刷禮，需留意各家銀行新戶條件。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的周年慶旺季即將到來，各家銀行大撒幣搶客，推出各式刷卡回饋方案，Money101比較多張現金回饋卡的新戶首刷禮發現，以花旗銀行現金回饋PLUS卡、中國信託LINE Pay卡首刷禮回饋逾50%最高，同時也提醒卡友，想拿高額新戶首刷禮，要多留意3件事情，避免出現「看得到吃不到」的情況。

根據Money101於2018年的百貨週年慶消費行為問卷調查顯示，近8成的民眾會選擇以現金回饋卡最為主要消費卡片，因為實際現金回饋最直接，也是近年來民眾消費的主力卡片，所以各家紛紛推出各類型的現金回饋卡。

請繼續往下閱讀...

Money101總經理朱本傑表示，信用卡早已是非常成熟的金融商品，幾乎每人都有超過3張的信用卡，要消費者申辦新卡，勢必要給出更大的誘因，銀行也紛紛推出各種新戶首刷禮來吸引消費者辦卡，從過去常見的行李箱、500元購物金逐漸調高，甚至出現超過1,000元或是各種家電來吸引新戶辦卡。

▲▼信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲銀行為搶周年慶商機，紛紛推出信用卡高額回饋方案，吸引卡友目光。（示意圖／記者紀佳妘攝）

以花旗銀行為例，花旗銀現金回饋PLUS卡，即日起至7日間，透過 Money101指定連結辦卡，核卡後30日內新增一般消費1萬元，新戶首刷禮可拿到Apple AirPods第二代，若以市值5,290元計算，等於可拿到52.9%回饋，而渣打銀行、星展銀行則是推出新戶核卡30或45天內刷滿3,000元，可以獲得包含500元刷卡金或是行李箱等好禮多選一。

至於今年改卡面的熱門卡片中國信託LINE Pay，則是30天內刷滿888元，可以獲得LINE Points 500點等好禮三選一，首刷禮回饋率56.3%也相當不錯，聯邦銀行賴點卡則是30天內刷滿888元，可以獲得LINE Points 300點或是無線滑鼠。

滙豐銀行現金回饋卡的首刷門檻也不高，這張卡的首刷門檻最低，任刷一筆不限金額就可以獲得100元刷卡金，搭配指定行動支付或是扣款，最優可以拿到500元首刷禮。

新戶首刷禮除了指定期限內刷滿指定額度可以獲得特定首刷禮之外，也有銀行推出加碼回饋做為首刷禮，像是富邦J卡就是核卡後30天內最高回饋可達10%，上限500元。

想拿高額新戶首刷禮　留意3件事情

不過，朱本傑也提醒，想拿到新戶首刷禮要特別注意3件事情，一是各家銀行對於「新戶」的認定，像是有的銀行認定是過去從沒有往來過或是未持有該行信用卡超過半年以上。

二是有些銀行新戶禮必須要在指定的日期內達成，有的是30天，有的則是45天；最後是有的新戶禮銀行需要搭配綁定數位帳戶等條件，這些都是需要特別留意的部分。

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